Tylko kobiety w ciąży i osoby, które skończyły 75 lat, dostaną jesienią bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. To oznacza zdecydowanie mniejszy zakres darmowych szczepień niż w ostatnim sezonie. Bezpłatnie preparat mogli dostać wszyscy dorośli Polacy.

Powód zmniejszenia zakresu bezpłatnych szczepień to niewielkie zainteresowanie bezpłatnymi dawkami preparatu. W ostatnim sezonie skorzystało z nich siedem procent naszej populacji.

Nowością jest to, że tylko połowę ceny szczepionki zapłacą osoby w wieku 65 plus, dzieci oraz pacjenci z grup ryzyka, jeśli tak zaleci lekarz. To powrót do zasad refundacyjnych sprzed dwóch sezonów. Od września szczepionkę przeciwko grypie znów podadzą farmaceuci, w aptekach. Dla pacjenta zdecydowanie lepiej, by ten kierunek lekarza ominąć, bo jest szybciej i sprawniej w aptece - opisuje w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Bezpłatnej szczepionki, pomimo wielu apeli, nie dostaną pracownicy ochrony zdrowia. Ustaliliśmy, że nie wchodzimy w tę grupę. Pracodawcy kupowali szczepionki jako świadczenie profilaktyczne dla swojego personelu, podobnie zachowały się duże zakłady pracy. Pracodawcy gwarantowali pracownikom możliwość zaszczepienia się - uzasadnia wiceminister zdrowia.

W ostatnim sezonie w Polsce potwierdzono ponad 2,4 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowania na grypę.