Antybiotyki i szczepionki przeciwko grypie są na listach wybranych bezpłatnych leków dla osób, które mają mniej niż 18 i więcej niż 65 lat - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Wczoraj ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Dzisiaj przed południem wykazy preparatów dostępnych za darmo ma opublikować Ministerstwo Zdrowia.

Jak ustalił nasz dziennikarz, na listach bezpłatnych leków znajdą się wszystkie preparaty rekomendowane na przełomie lipca i sierpnia przez ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dodatkowo pojawią się też inne preparaty.

SPRAWDŹ, KTÓRE LEKI DLA DZIECI DO LAT 18 ORAZ SENIORÓW POWYŻEJ 65. ROKU ŻYCIA JAKO DOSTĘPNE ZA DARMO REKOMENDOWALI EKSPERCI.

Co na liście leków dla dzieci i młodzieży?

Bezpłatna dla dzieci będzie szczepionka przeciwko HPV. Teraz za darmo mogą korzystać z niej tylko dwunasto- i trzynastolatkowie, a będą mogły także pozostałe nastolatki, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego szczepionek. Preparat jest dopuszczony do użytku dla dzieci od 9. roku życia.

Onkolog, prof. Jacek Jassem zachęca młode osoby do tego, by korzystali ze szczepionek, bo to zmniejsza ryzyko nowotworów. To jest ich polisa ubezpieczeniowa, to jest ochrona przed nowotworami szyjki macicy, nowotworami gardła, to jest doskonała inwestycja w zdrowie - zaznacza w rozmowie z RMF FM.

Jak ustalił nasz reporter, bezpłatne będą też między innymi wybrane preparaty dla dzieci z cukrzycą typu pierwszego. W całej Polsce to grupa ponad 18 tys. młodych pacjentów. Chodzi o analogi insuliny szybkodziałającej, które ułatwiają funkcjonowanie tych chorych - komentuje diabetolog i pediatra prof. Małgorzata Myśliwiec.

Na liście bezpłatnych leków dla dzieci będzie też szczepionka donosowa przeciwko grypie, czyli podawana w formie aerozolu, a nie zastrzyku. Można ją podawać dzieciom od szóstego miesiąca życia

Co na liście leków dla osób w wieku 65+?

Na liście wybranych bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+ będą wszystkie preparaty, które są na aktualnej liście darmowych preparatów dla osób w wieku 75+, a także m.in. szczepionki przeciwko pneumokokom i wybrane leki na receptę na nadciśnienie.

Nasz reporter otrzymał w Ministerstwie Zdrowia zapewnienie, że za darmo będzie można korzystać z nich od piątku, czyli od początku września.

SPRAWDŹ WYKAZ BEZPŁATNYCH LEKÓW, JAKI DZISIAJ OPUBLIKOWAŁO MIN. ZDROWIA: https://dziennikmz.mz.gov.pl/actbymonths

Bardzo się cieszę, że w wykazie są szczepionki, medycyna prewencyjna to bardzo ważna sprawa, chrońmy siebie, chrońmy nasze dzieci - komentuje pediatra i neurolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Anna Kostera-Pruszczyk. Wiem, że wątpliwości wzbudziło to, czy na liście powinny być antybiotyki. Okazuje się, że antybiotyki są w wykazach. Pamiętajmy, że fakt, że lek jest objęty pełną refundacją, nie oznacza że ten lek każdy może kupić w najbliższym sklepie spożywczym lub aptece. To oznacza, że dalej decyzję o zaleceniu konkretnego leku, w tym wypadku antybiotyku, powinien podjąć lekarz po wnikliwym badaniu pacjenta, także małego pacjenta - dodaje prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Grupa przed osiemnastym rokiem życia i po sześćdziesiątych piątych urodzinach liczy w Polsce ponad 16 milionów osób.