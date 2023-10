Regularny odpoczynek zwiększa szanse na dobre zdrowie. To jeden z wniosków trwającego przez cały weekend w Kielcach VIII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych, pod patronatem portalu Twoje Zdrowie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gdy trwa weekend, odpocząć pozwoli nam posiadanie hobby, żeby nie żyć tylko pracą, by nie zwiększać ryzyka wypalenia zawodowego. Jeśli pracujemy fizycznie, najlepiej, żeby hobby było umysłowe, a jeżeli pracujemy umysłowo - fizyczne - podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem doktor Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych.

Jeżeli pracujemy przy komputerze, dobrym pomysłem może być sport, chodzenie po górach, jeżdżenie na rowerze, spacery, chodzenie po górach, praca w ogródku. A jeżeli pracujemy fizycznie, dobrym pomysłem może być czytanie książek, krzyżówki, łamigłówki, sudoku, żeby było to coś innego, żebyśmy czuli tę różnicę - dodaje.

Przerwy w pracy kluczowe dla zdrowia. "Skoncentrujmy się na żuciu rodzynek"

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz i prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych doktor Łukasz Reczek / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Uczestnicy VIII Forum Młodych Lekarzy Rodziny zwracają też uwagę na pozytywny wpływ na zdrowie krótkich przerw w pracy. Mogą być to kilkusekundowe, minutowe przerwy, żeby się zatrzymać. W czasie przerwy najlepiej nic nie robić, nie myśleć o tym, co wokół nas. Jest takie ćwiczenie, które polega na tym, że bierzemy rodzynka i żujemy go, skupiamy się tylko na nim, poświęcamy temu rodzynkowi całą energię. Inny przykład, jeszcze prostszy: odrywamy się od komputera i patrzymy przez 30 sekund na jeden punkt za oknem. Nie odrywa nas to od pracy, bo trwa krótko, a sprawia, że jesteśmy lepiej naładowani i łatwiej jest nam się skupić - dodaje doktor Łukasz Reczek.

Młodzi lekarze rodzinni zwracają też uwagę, że w ich gabinetach coraz bardzie widoczny jest sezon infekcyjny. Wykonywane testy "Trzy w jednym", czyli tzw. testy combo, wskazują, że najczęściej pojawia się infekcja Covid-19. Większość pacjentów choruje łagodnie, w domu, mają typowe objawy paragrypowe: bóle w mięśniach, zdarza się suchy kaszel oraz gorączka - wymienia doktor Łukasz Reczek.