Nawet 32 stopnie Celsjusza mogą pokazać termometry w czasie weekendu w zachodniej Polsce. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują co najmniej do poniedziałku prawie w całym kraju - poza częścią Pomorza. Wielu z was ma w planach długą podróż samochodem. Sprawdzamy, jak przygotować się do takiej trasy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Warto robić przerwę w czasie podróży, raz na dwie godziny. Do tego płyny, pijmy większe ilości, bo tracimy przez upały więcej wody. Zalecam nieduży posiłek, ale jednak posiłek - podpowiada profesor Artur Mamcarz, kardiolog z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W czasie przerwy chodźmy do cienia albo do klimatyzowanego pomieszczenia. Kawa działa też dobrze, mimo że jest postrzegana jako napój, który odwadnia. Do mocnej kawy, espresso czy większej kawy, dodaje się szklankę wody. Pijemy więcej kawy, więcej wody, wtedy ten efekt diuretyczny jest bilansowany - dodaje prof. Mamcarz. Musimy ostrożnie używać klimatyzacji w samochodzie, żeby nie wysuszyć śluzówek i nie doprowadzić do zapalenia i bólu gardła, gdy na zewnątrz jest gorąco, a w samochodzie zimno - dodaje otolaryngolog profesor Henryk Skarżyński. Nie ustawiajmy klimatyzacji na 15 stopni, gdy na zewnątrz jest ponad 30 stopni Celsjusza. Różnica nie powinna przekraczać 12 stopni, między tym, co jest na zewnątrz, a tym, co jest w samochodzie - dodaje prof. Skarżyński. Klimatyzacja to ulga dla korzystających z auta w upalnie dni. Jednak, by nie zaszkodzić zdrowiu, trzeba korzystać z niej rozsądnie. Kierowcy często zapominają o jej czyszczeniu, wymianie filtrów, przeglądach okresowych. Ale choć regularny serwis klimatyzacji jest niezbędny, specjaliści podkreślają, że równie ważne używanie jest używanie klimatyzacji "z głową" i przestrzeganie kilku zasad: Ustaw nawiew w odpowiednie sposób - najlepiej nie bezpośrednio na ciało.

Mocny strumień chłodnego powietrza bezpośrednio na twarz to krótka droga do przeziębienia.

Nigdy nie ustawiaj minimalnej temperatury w klimatyzacji.

Najlepiej zachować zasadę sześciu stopni różnicy.

Zadbaj o świeże powietrze w aucie.

Zanim rozpoczniemy jazdę warto poświęcić kilka minut na przewietrzenie wnętrza auta.

