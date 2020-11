Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży niektórych suszonych kiełbas ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pałeczką Salmonella. Chodzi o produkt marki Saint-Azay.

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella może wywołać zatrucie pokarmowe / GIS /

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę France Salaisons wycofaniu z obrotu i od konsumentów produktów wskazanych poniżej ze względu na możliwą obecność bakterii Salmonella.

Chodzi o produkty marki Saint-Azay: Saucisse seche droite, 250 g, o numerze partii 3564700012246 i Saucisse seche courbe, 300 g, o numerze partii 3564700012253, o terminie przydatności do spożycia: wszystkie z datą do 08/12/2020 włącznie.



Dystrybutorem produktów w Polsce jest Scawar Sp. z o.o.



Jak poinformował GIS, dystrybutor wszczął procedurę wycofywania produktów ze sklepów E.Leclerc. Proces ten monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sklepach E.Leclerc została umieszona informacja o możliwości zwrotu kwestionowanych produktów.



Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella może wywołać zatrucie pokarmowe.



GIS zaleca, by nie spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów. W razie wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.