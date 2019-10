​Zbyt długi czas oczekiwania na pomoc i niewłaściwe podejście do chorych. Na to najczęściej narzekają pacjenci Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych - według najnowszego raportu Fundacji "My pacjenci". O swoich doświadczeniach opowiedziało kilkuset chorych, którzy zgłosili się po pomoc na SOR-y. Raport dzisiaj ujrzy światło dzienne.

