Brakuje jednego z popularnych leków dla chorujących na otyłość. Uwagę na ten problem zwrócił dzisiaj w specjalnym komunikacie prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. "Czasowe trudności w dostępie do leku są efektem niespotykanej dotąd skali popytu na leki przeciwotyłościowe" - czytamy w komunikacie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezes URPL w porozumieniu z Europejską Agencją Leków zaapelował do lekarzy, by w pierwszej kolejności przepisywali ten lek pacjentom, którzy stosowali go do tej pory, by nie przerywać ich terapii.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował komunikat dotyczący utrudnionego dostępu do leku Saxenda stosowanego przy leczeniu otyłości.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w porozumieniu z EMA i URPL, kierując apel do personelu medycznego, prosi o wzięcie pod uwagę:

priorytetyzacji pacjentów , którzy obecnie stosują farmakoterapię przeciwotyłościową z wykorzystaniem leku Saxenda, by zwiększyć szanse dostępu do już rozpoczętego leczenia i możliwie zapewnić ciągłość opieki,

, którzy obecnie stosują farmakoterapię przeciwotyłościową z wykorzystaniem leku Saxenda, by zwiększyć szanse dostępu do już rozpoczętego leczenia i możliwie zapewnić ciągłość opieki, wstrzymania inicjacji nowych terapii lekiem Saxenda u pacjentów, którzy do tej pory nie stosowali terapii przeciwotyłościowej.

W komunikacie przytoczono także charakterystykę produktu leczniczego Saxenda. Wynika z tego, że lek jest wskazany do stosowania:

u dorosłych wraz z dietą o obniżonej wartości kalorycznej i zwiększonym wysiłkiem fizycznym w celu kontroli masy ciała u dorosłych pacjentów, u których początkowa wartość wskaźnika masy ciała wynosi: ≥ 30 kg/m2 (otyłość) lub ≥ 27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga) z przynajmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała, taką jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia lub obturacyjny bezdech senny,

u młodzieży (≥ 12 lat): jako uzupełnienie zdrowego sposobu odżywiania i zwiększonego wysiłku fizycznego w celu kontroli masy ciała u młodzieży w wieku 12 lat i wyżej z: otyłością (wskaźnik BMI odpowiadający ≥ 30 kg/m2 u dorosłych z uwzględnieniem punktów odcięcia określonych w standardzie międzynarodowym), masą ciała powyżej 60 kg.

"Z uwagi na fakt, iż zarówno w Polsce, jak i globalnie mierzymy się z bezprecedensowym i dynamicznie rosnącym popytem na lek z grupy analogów GLP-1 występujący pod nazwą handlową: Saxenda (liraglutyd, 6 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu) zarejestrowany do leczenia otyłości, mogą występować czasowe i miejscowe utrudnienia w dostępie do leku" - czytamy w komunikacie.