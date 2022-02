Lawinowy wzrost zachorowań na chorobę bostońską w regionie Podhala. Sanepid z Zakopanego i Nowego Targu codziennie informuje o kilkudziesięciu przypadkach bostonki. Chorują głównie małe, kilkuletnie dzieci.

Choroba dłoni, stóp i ust (zwana też chorobą bostońską, ang. Hand, foot and mouth disease - HFMD) jest to choroba zakaźna, wywoływana przez wirusy z grupy Coxsackie należące do występujących powszechnie enterowirusów. Człowiek jest naturalnym gospodarzem wielu ludzkich enterowirusów.

Jak można się zarazić?

oraz jej śliną, wydzielinami z nosa i gardła podczas kaszlu i kichania, oraz płynem z pękających pęcherzyków pojawiających się na skórze. Wirus znajduje się także w stolcu osoby zakażonej.

Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt z przedmiotami i powierzchniami, które wcześniej uległy skażeniu przez wydzieliny/wydaliny osoby zakażonej/chorej.

Źródłem infekcji może być również skażona fekaliami woda bądź pożywienie, w lecie - baseny i kąpieliska.

Zaraźliwość jest bardzo duża, szczególnie wysoka wśród dzieci przebywających w zbiorowiskach

Objawy bostonki

Czas trwania objawów wynosi do około 7 dni. Występuje:

gorączka,





brak apetytu,





osłabienie,





ból gardła,





owrzodzenia na języku, dziąsłach, wewnętrznych powierzchniach policzków,





wysypka bądź pęcherzyki na skórze dłoni oraz stóp (czasem również na pośladkach).





lub skąpoobjawowy, mimo to osoby zakażone mogą być źródłem zakażenia dla innych. Osoba chora jest zakaźna dla innych osób przez cały tydzień trwania choroby.

Choroba ma zazwyczaj przebieg łagodny. Rzadko jej przebieg jest ciężki, powikłany zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu lub porażeniami. Powikłaniem po zakażeniu wirusami Coxsackie może być również cukrzyca I typu oraz zapalenie mięśnia sercowego.

Leczenie

Nie ma szczepionki przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę dłoni, stóp i ust. W przypadku zachorowania stosuje się wyłącznie leczenie objawowe.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniu jest: