Oddział wewnętrzny szpitala w Piotrkowie Trybunalskim został zamknięty po tym, jak u 88-letniej pacjentki wykryto oporną na działanie większości antybiotyków bakterię Klebsiella pneumoniae, zwaną New Delhi.

Oddział wewnętrzny, w którym przebywało 25 pacjentów, został zamknięty od odwołania, tzn. wstrzymaliśmy nowe przyjęcia chorych oraz wizyty rodzin. Pozostałe oddziały szpitala pracują normalnie - poinformowała we wtorek zastępca dyrektora Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Aneta Baranowska.

Jak dodała, prawdopodobnie już od wtorku rozpocznie się wypisywanie do domu pierwszych pacjentów, którzy ze względu na zakończenie leczenia mogą opuścić oddział. Wszyscy zostali przebadani na obecność Klebsielli; nie ma wśród nich osób zakażonych.