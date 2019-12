"Będziemy lepiej wyglądać, gdy w Sylwestra i w nowym roku w naszej diecie będą pojawiać się tłuszcze" - przekonuje w rozmowie z RMF FM specjalista medycyny estetycznej doktor Marek Wasiluk. W ostatnim dniu roku podpowiadamy, co możemy zrobić, żeby - nie tylko dziś wieczorem - wyglądać jak najlepiej. Oto najważniejsze porady lekarza, stylistki oraz kosmetologa.

Jak wyglądać pięknie w ostatnią noc roku? / pixabay.com /



Tłuszcz jest bardzo ważny dla naszego wyglądu. Nasza skóra pokryta jest cienką warstwą lipidową, to tłuszcz własnej produkcji. Jeśli ona nie ma się z czego tworzyć, mamy problem, bo skóra przesusza. To powoduje szybsze starzenie się skóry, zmarszczki, przesuszanie się skóry. Dlatego warto jeść tłuszcz, to nie musi być od razu smalec, ale niech to będzie choćby olej - przekonuje doktor Marek Wasiluk.

Według specjalisty medycyny estetycznej, przed sylwestrową zabawą warto odpocząć. Ewentualne zmęczenie będzie widoczne na naszej twarzy - przekonuje doktor Marek Wasiluk. Duży wpływ na nasz wygląd - według specjalistów - ma też światło. Oczywiście, ciepłe światło, wpadające w żółte od razu powoduje, że wyglądamy lepiej. Okolica oczu wpływa na pierwsze wrażenie i opinię o tym, czy ktoś jest wyspany i ładny wyrabiamy - dodaje doktor Wasiluk.

Sylwestrowy strój: błyszczące i złote dodatki

Błyszczące i złote dodatki oraz ubrania w kolorach niebieskim i fioletowym. Takie podpowiedzi przed dzisiejszym wieczorem mają dla nas styliści. Warto postawić na coś świecącego. Kobiety na cekiny, cyrkonie. Na coś, co doda nam blasku i będziemy lśnić tej nocy. Mężczyznom polecam jasną koszulę, która zadziała odświeżająco na cerę. Może być biała albo koloru ecru. Panowie też mogą pozwolić sobie dzisiaj na błyszczące dodatki takie jak krawat, mucha czy marynarka. Dziś każdy może błyszczeć - podpowiada osobista stylistka Marta Zalega.

Kobiety będą bardzo dobrze wyglądały w sukienkach długich, które wyciągają sylwetkę. Do tego oczywiście szpilki. Metalizowane materiały, które odbijają światło też na pewno sprawdzą się. Załóżmy to, w czym dobrze czujemy się. Zapytajmy znajomych, jaki dress code obowiązuje na naszym spotkaniu: czy ubieramy się odświętnie, czy casualowo. Chcemy uniknąć sytuacji, gdy wszyscy dookoła są w bluzach, a my przychodzimy w marynarce i pod krawatem. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy my dobrze czuli się i takie rzeczy wybierajmy. Zastanawiajmy się jednak, dokąd idziemy - dodaje.

Makijaż: mocne kolorystyczne akcenty i dużo blasku

Wieczorowe i mocniejsze makijaże są najładniejsze. W tym roku hitem jest makijaż z brokatem, tego brokatu jak najwięcej na oczy i na policzki. Do tego długie rzęsy i obowiązkowo czerwona szminka - opowiada kosmetolog Sylwia Domaradzka. Taki makijaż warto wykonać godzinę przed wyjściem na imprezę sylwestrową, bo makijaż musi ułożyć się na twarzy. Do tego w torebce panie powinny mieć zawsze lekki puder, żeby odświeżyć sobie skórę oraz pomadkę - dodaje.