To jeden z największych tego typu guzów wyciętych w Polsce. W Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni przeprowadzono operację u pacjentki z dużym guzem macicy, ważącym aż 26 kilogramów.

Na zdjęciu usunięty guz oraz zespół lekarzy, którzy przeprowadzili operację / Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni / Materiały prasowe

Sam zabieg trwał około 3 godzin. Dzięki precyzyjnym badaniom obrazowym oraz współpracy lekarzy różnych specjalizacji, udało się skutecznie usunąć guza macicy o masie 26 kg.

Cytat Wczesna diagnostyka to kluczowy element walki z nowotworami narządów rodnych, który może znacząco wpłynąć na jakość i długość życia dr Paweł Gruszecki, specjalista położnictwa i ginekologii

Szpital w Blachowni informując o nietypowej operacji, zwrócił również uwagę na ogromną rolę badań profilaktycznych w zakresie nowotworów narządów rodnych kobiet oraz nowotworów piersi. Zachęca do regularnych wizyt kontrolnych oraz wykonywania zalecanych badań takich jak cytologia, jak również diagnostyki obrazowej: USG czy mammografii, które pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych zmian patologicznych, co z kolei zwiększa szanse na skuteczne leczenie i poprawę rokowań.

Obawa przed chorobą i odwlekanie wizyty zdecydowanie pogarsza możliwości leczenia. Niewielkie zmiany w większości można operować małoinwazyjnie, co wiąże się z krótszym pobytem w szpitalu i szybszym powrotem do normalnego funkcjonowania. Zachęcam wszystkie kobiety, bez względu na wiek czy doświadczenie zdrowotne, do regularnych wizyt u ginekologa oraz wykonywania zalecanych badań profilaktycznych - apeluje dr Paweł Gruszecki, Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni.