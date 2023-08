​53-letni mężczyzna stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec matki. Policjanci z Międzychodu (woj. wielkopolskie) wydali mu nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do domu i jego bezpośredniego otoczenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, do komendy zgłosiła się kobieta, wspólnie z członkiem swojej rodziny, która szukała pomocy. Po rozmowie okazało się, że syn, z którym wspólnie mieszkała stosował wobec kobiety przemoc psychiczną oraz fizyczną.

Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi uznali za zasadne zatrzymać sprawcę przemocy i doprowadzić go do Prokuratury Rejonowej. Po przesłuchaniu przez prokuratora policjanci zastosowali wobec 53-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia - podała policja.

Jednocześnie policjanci wskazali mu miejsca, w których może uzyskać tymczasowe schronienie.

Reagujmy na bezsilność słabszych!

Policja przypomniała, że zgodnie z ustawą antyprzemocową, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego.

Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.