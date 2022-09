„Minuty, które uratują życie. Badanie urologiczne jest krótsze niż mycie zębów” – takim hasłem organizatorzy Festiwalu Kulturo zachęcają do udziału w 8. edycji imprezy. Będą bezpłatne konsultacje, infolinia urologiczna, lekcje prozdrowotne w szkołach, konkurs plastyczny i niezwykły koncert. Wydarzenie startuje 24 września.

KultURO 2022 to wydarzenie, które łączy urologię z muzyką i sztuką. Krakowscy lekarze urolodzy w gabinetach i na scenie, już od ośmiu lat, próbują w ten sposób przełamać tabu związane z chorobami układu moczowego.

Prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Prezes Fundacji Urodzeni-Zdrowi i pomysłodawca Festiwalu KultURO zapewnia, że nieprzypadkowo postawił na kulturalno-zdrowotną promocję profilaktyki.

Badania uratują życie

Wykrycie raka prostaty na wczesnym etapie daje nawet 90 proc. skuteczności wyleczenia! Ale z powodu tej choroby w Polsce wciąż umiera codziennie 15 osób! Co piąty Polak chory onkologicznie zmaga się właśnie z rakiem prostaty.

- zaznacza profesor.- podkreśla prof. Piotr Chłosta.

Bezpłatne konsultacje i porady telefoniczne

- ubolewa prof. Chłosta.- dodaje szef uniwersyteckiej urologii.

Eksperci alarmują, że zdecydowaną liczbę chorych można uratować, jeśli zgłoszą się do urologa w odpowiednim czasie. Dlatego najważniejszym punktem festiwalowych wydarzeń jest Dzień Otwarty w gabinetach urologicznych Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz konsultacje telefoniczne ze specjalistami. Poradnie urologiczne otworzą swoje drzwi 24 września oraz 1 października. Zapisy na konsultacje są obowiązkowe.

Na bezpłatną konsultację w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego można zarejestrować się dzwoniąc w dniach 21-23 września w godzinach 9-12 na numer telefonu: 12 622 95 29. Porady będą udzielane w dniu 24.09 w godzinach 8.00-12.00.

Rejestracja telefoniczna po poradę w Szpitalu Uniwersyteckim odbywa się w dniach 26-30.09.2022 w godzinach 12.00-14.00 pod nr tel. 12 400 25 41.

Nie zabraknie także konsultacji telefonicznych. Przez cały tydzień od 26-30.09.2022 dla mieszkańców Krakowa będzie działała specjalna infolinia. Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00 będzie dyżurował, i odpowiadał na pytania lekarz urolog. Każdy będzie mógł zadzwonić na numer telefonu +48 459 595 566.

Urolodzy zapraszają do współpracy młodzież

Organizatorzy Festiwalu Kulturo, jak co roku, do ścisłej współpracy zachęcają młodsze pokolenie. Mówią wprost: młodzieńcza energia, kreatywność i spontaniczność przynosi znakomite efekty w promowaniu zdrowego trybu życia. Dlatego podczas 8. edycji KultURO adresatem wielu wydarzeń będzie młodzież. To dla nich organizatorzy przygotowali sporo ciekawych wyzwań i wydarzeń.

Jednym z nich to konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. Tegorocznym zadaniem będzie przygotowanie plakatu dotyczącego tematyki profilaktyki urologicznej. Konkurs plastyczny jest podzielony na dwie kategorie:

uczelnie wyższe

szkoły ponadpodstawowe





Zwycięski plakat będzie częścią kampanii promującej działania profilaktyczne w ramach KultURO 2023.

W to, że dobry plakat ma olbrzymią siłę rażenia, uwierzyli już Rzymianie i Grecy. Umieszczali na ręcznie robionych plakatach oferty handlowe i zapowiedzi spektakli. Pomysłodawcy idą ich tropem. I zachęcają młodzież do stworzenia plakatu ciekawego i oryginalnego, nakłaniającego do zmiany złych nawyków i przyzwyczajeń, zachęcającego do badań. Taki, aby go zauważono, nie przechodzono obok niego obojętnie.

Pracę należy przesłać listownie na adres: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków, z dopiskiem "Konkurs plastyczny", do 31.12.2022 (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły i zasady konkursu na stronie internetowej www.urodzenizdrowi.pl.

Do uczniów szkół ponadpodstawowych będzie skierowana także lekcja prozdrowotna. Wybitni urolodzy, podpowiedzą i doradzą w jaki sposób podejmować trudne tematy z rodzicami i dziadkami. Lekcje będą dostępne jako nagrany materiał przesyłany do zainteresowanych szkół.

Wytłumaczymy, na czym polega problem zachorowań urologicznych i na jakie symptomy szczególnie warto zwrócić uwagę - zdradza prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nauczyciele, dyrektorzy szkół średnich, a także sami uczniowie mogą zgłaszać zainteresowanie lekcją prozdrowotną wysyłając wiadomość e-mail na adres: kulturo@urodzenizdrowi.pl do 28.10.2022 roku.

Edukacja seniorów

Aby zwrócić uwagę, że profilaktyka ważna jest na każdym etapie życia, przygotowane zostaną filmy edukacyjne, które następnie dystrybuowane zostaną w miejscach uczęszczanych przez krakowskich seniorów tj. Uniwersytety III Wieku, Centra Aktywności Seniorów (CAS), kluby seniorów czy domy spokojnej starości.

Tematyka nagrań dotyczyć będzie między innymi: dolegliwości związanych z oddawaniem moczu, domowej rehabilitacji urologicznej, pomocy w przygotowaniu do pierwszego badania.

Na rozpoczęcie Festiwalu mocny rock’n’roll!

Festiwal KultURO to też porządna dawka muzycznej energii. Niezwykły koncert rockowy z prof. Piotrem Chłostą na czele jest wizytówką festiwalową i stałym punktem na liście wydarzeń KultURO.

Udział w imprezie zapowiedział także Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski, Janusz Grzywacz i debiutant festiwalowy: formacja Trzynasta W Samo Południe z Wrocławia. Plenerowy koncert odbędzie się 24 września 2022, start godz. 18.00 w klubie muzycznym Forty Kleparz. Wstęp bezpłatny.

Festiwal KultURO, organizowany przez krakowską Fundację UROdzeni-Zdrowi, jest częścią międzynarodowej kampanii Tydzień Urologii promującej profilaktykę urologiczną. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki. Organizację wydarzenia wspiera Miasto Kraków.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Urologiczne, Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" oraz Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europea".

Partnerami wspierającymi są: Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i ZiZ Centrum Edukacji.