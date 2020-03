Czy pchła może przenosić koronawirusa? Czy można odwiedzać starszych schorowanych rodziców? Co robić przy objawach przeziębienia ale bez gorączki i czy rezygnować z wesela? Między innymi na takie pytania odpowiadała ekspertka portalu "Twoje Zdrowie" - Paulina Nowak - lekarz medycyny rodzinnej i medycyny podróży.

Czy kobieta lat 39, alergik na kurz i sierść kota, bez innych współistniejących chorób, znajduje się w grupie osób, u których ryzyko ciężkiego przechodzenia infekcji koronawirusem jest większe?



Lek. Paulina Nowak: Nie, osoba z alergią na kurz i sierść, bez rozpoznanej astmy oskrzelowej na tle alergicznym, wg obecnych doniesień nie jest w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji koronawirusowej.



Czy pchła ludzka lub pchła zwierzęca mogą być źródłem zakażenia?



Wg ECDC rezerwuarem wirusa wyjściowego są prawdopodobnie nietoperze, a gospodarz pośredni nie jest znany. Nie ma doniesień, aby pchły przenosiły SARS-CoV-2.



Czy należy zrezygnować z zabiegów rehabilitacyjnych z uwagi na duże skupisko uczestniczących w nich ludzi i możliwości zetknięcia się z zainfekowanymi pacjentami?



Wg obecnych rekomendacji rządu i GIS w najbliższym czasie należy unikać wszelkich kontaktów z innymi ludźmi i pozostać w domu. Rekomenduję właśnie takie postępowanie. Ma ono na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju.



Mieszkam we Wrocławiu, jestem zdrowa ale codziennie mam styczność z ludźmi w komunikacji miejskiej czy sklepie. Czy mogę odwiedzić rodzinę tj. starszych schorowanych rodziców i 2-miesięczne dziecko siostry?



Nie rekomenduję odwiedzin. Proszę przez najbliższe dwa tygodnie pozostać w domu i zaniechać kontaktów z rodziną i znajomymi, a szczególnie z seniorami i małymi dziećmi. Polska jest krajem objętym "kwarantanną społeczna".



Jeżeli dwa dni temu wróciłam z Niemiec i nie mam żadnych objawów, czy konieczne jest zrobienie testów na koronawirusa? Czy prawdą jest, że osoba bez objawów (która już jest zarażona) nie zaraża innych osób?



Proszę zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej dla rejonu Pani zamieszkania. Możliwe, że Pani zostanie objęta nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną po zebraniu szczegółowego wywiadu epidemiologicznego. Jeśli jest Pani bezobjawowa nie będzie u Pani wykonywany test.



Osoba zarażona, bezobjawowa może zakazić inne osoby. Stan wiedzy na ten temat nie jest jednoznaczny. Najbardziej zaraźliwe są osoby z objawami infekcji. Możliwe jest, że osoba zakażona koronawirusem, dzień przed wystąpieniem u niej objawów może być zaraźliwa dla otoczenia.



Jestem z rodziną zaproszona na ślub i wesele w okresie kwarantanny społecznej. Moje pytanie brzmi: Czy powinniśmy iść? Oczywiście wśród znajomych zdania są podzielone na ten temat ...



Okres "kwarantanny społecznej" ma na celu ograniczenie spotkań i zgromadzeń ludzi. Proszę na bieżąco śledzić wypowiedzi Ministra Zdrowia i Premiera w kwestii organizacji spotkań i imprez. Konieczne jest ograniczenie zgromadzeń ludzi powyżej 50 osób. Wprowadzone zostały m.in. zakazy zgromadzeń w kościele.



Rozpoznałem u siebie pierwsze objawy przeziębienia takie jak drapanie w nosie i gardle, bardzo zimno mi w stopy oraz pocą mi się ręce. Nie gorączkuję, nie mam problemów z oddychaniem. W związku z powyższym chciałbym zapytać, czy powinienem udać się do lekarza, czy też samodzielnie odizolować się od innych osób i czekać na dalszy rozwój wypadków?



Proszę zadzwonić do Lekarza Rodzinnego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Zostanie udzielona Panu teleporada. Proszę pozostać w domu i włączyć leczenie objawowe czyli witaminę D3, płukanie jamy ustnej środkami przeciwzapalnymi, leki przeciwzapalne doustne w razie konieczności. Proponuję też skorzystać z naturalnych sposobów tj. czosnek, imbir. Proszę zadbać o higienę nosa, nawodnienie organizmu, zdrową lekkostrawna dietę bogatą w warzywa i owoce.



Kiedy zarażona osoba zaczyna zarażać inne osoby i przez jaki okres?



Okres wylęgania SARS-CoV-2 wynosi 2–14 dni (przeciętnie 4 do 5 dni. Chory jest zwykle najbardziej zaraźliwy w okresie pełnoobjawowym (największe wydalanie wirusa następuje najprawdopodobniej ok.10. dnia od zakażenia), w trakcie epidemii udokumentowano jednak możliwość przeniesienia wirusa także drogą kontaktu z osobą bezobjawową.