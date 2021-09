Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), że firma Abafoods SRL wycofuje niektóre partie kremu i napojów roślinnych marki Isola BIO. Do ich produkcji wykorzystany miał zostać składnik zanieszczyszczony tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona. To środek bakteriobójczy i grzybobójczy, używany najczęściej do produkcji m.in. rozpuszczalników, detergentów i klejów. Ma on m.in. silne działanie kancerogenne. Stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Firma Abafoods SRL wraz z dystrybutorem w Polsce firmą Eko-Wital Sp. z o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, wycofuje następujące produkty, które trafiły na polski rynek:





krem do gotowania sojowy BEZGL. BIO 200 ml o numerze serii 210209 z kodem EAN 8023678426103, z datą minimalnej trwałości do 09.02.2022; o numerze serii 210302 z kodem 8023678426103, z datą minimalnej trwałości do 02.03.2022

z datą minimalnej trwałości do 09.02.2022; o numerze serii 210302 z kodem 8023678426103, z datą minimalnej trwałości do 02.03.2022 napój kokosowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l. o numerach partii 201123, 210215, 210316 z kodem EAN 8023678728078, z datą minimalnej trwałości do 23.11.2021

z datą minimalnej trwałości do 23.11.2021 napój kokosowy z wodą kokosową BEZGL. BIO 1 l. o numerze partii 210223 z kodem EAN 8023678728269, z datą minimalnej trwałości do 23.02.2022

z datą minimalnej trwałości do 23.02.2022 napój migdałowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l o numerze partii 210301 z kodem EAN 8023678728047, z datą minimalnej trwałości do 1.03.2022





Odbiorców ww. produktów poinformowano o konieczności ich zwrotu do firmy Eko-Wital Sp. z o.o.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania z rynku ww. partii kremu i napojów roślinnych.