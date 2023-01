Popularny lek łagodzący objawy grypy i przeziębienie został wycofany z obrotu. Główny Inspektorat Farmaceutyczny miał zastrzeżenia dotyczące składu preparatu. Sprawdź szczegóły!

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu w całej Polsce znanego leku, który działa objawowo w przebiegu grypy i przeziębienia. Chodzi o jedną serię preparatu Febrisan.

Z komunikatu GIF wynika, że doszło do przekroczenia dopuszczalnych ilości paracetamolu oraz kwasu askorbowego.

Szczegóły dotyczące produktu:



Nazwa produktu: Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g proszek musujący



Wielkość opakowania: 12 saszetek



Numer serii: 100401



Data ważności: 2023-04-30



Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S

TUTAJ PRZECZYTASZ PEŁNĄ TREŚĆ DECYZJI GIF

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zaleca, by nie stosować opisanego w komunikacie leku i oddać go do utylizacji.

Febrisan stosuje się podczas krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, katar, dreszcze, bóle mięśni, głowy, gardła i zatok