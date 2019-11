Z raportu FoodRentgen i Fundacja Konsumentów o jakości kasz gryczanych w polskich sklepach wynika, że 40 proc. tych produktów zawiera niedozwolone ilości glifosatu. Jednak zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, metodologia badania budzi wątpliwości. "Warto wiedzieć, co to oznacza w praktyce. Po pierwsze, każde przekroczenie pozostałości pestycydów w żywności oznacza, że środek ochrony roślin został zastosowany w sposób nieprawidłowy lub zastosowano nieodpowiednią dawkę lub nie zastosowano się do okresu karencji (okres jaki musi upłynąć od oprysku do zbioru). Po drugie, przekroczenie NDP nie jest jednoznaczne z niebezpieczeństwem dla zdrowia konsumentów" - czytamy w opublikowanym przez PSOR stanowisku.

