Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące zanieczyszczenia chipsów olejem termalnym. Chodzi o konkretne partie produktów Przysnacki Chipsy w Kotle prażone.

GIS podał, że producent Intersnack Poland Sp. z o.o. niezwłocznie usunął usterkę, która była przyczyną zanieczyszczenia, jednak część produktów została wyprodukowana i wprowadzona do obrotu zanim to nastąpiło.

Badania laboratoryjne produktów wyprodukowanych przed wykryciem usterki wykazały podwyższony poziom węglowodorów aromatycznych olejów mineralnych (MOAH) oraz węglowodorów nasyconych olejów mineralnych (MOSH). Węglowodory olejów mineralnych, a w szczególności MOAH, to substancje potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności.



Chodzi o konkretne partie produktów Przysnacki Chipsy w Kotle prażone. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie GIS.



Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że producent powiadomił o incydencie Państwową Inspekcję Sanitarną.



Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.



Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.