Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed produktami, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Ostatnio ze sklepowych półek zniknęły wybrane partie chipsów, lodów oraz serów.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Najnowsze ostrzeżenie GIS-u dotyczy 6 smaków Long Chips - chipsy z puree ziemniaczanego 75g. Zostały wycofane ze sprzedaży z powodu nieprawidłowego oznakowania w zakresie obecności składników alergennych.

Chipsy zawierały gluten, mleko i gorczycę. Mimo, że substancje te były wymienione wśród składników, nie były jednak w szczególny sposób wyróżnione lub podano niewłaściwą nazwę substancji alergennej, która u osoby uczulonej może wywołać groźne reakcje.

/ Główny Inspektorat Sanitarny /

Popularne lody skażone tlenkiem etylenu

Firma Mars Polska wycofała ze sprzedaży 12 rodzajów lodów produkowanych przez koncern. Powodem takiej decyzji jest wykrycie w nich obecności tlenku etylenu.

Chodzi o następujące lody: Snickers Crisp Xtra, Snickers Xtra, Snickers ice cream bar, czteropak Twix ice cream bar, Twix Xtra ice cream bar, Bounty Xtra M&M's peanut ice cream, Bounty Ice cream bar, oraz produkowany dla "Biedronki" Mixcase lodów.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone. Kontakt z dużymi ilościami substancji może wywoływać m.in. bóle głowy, mdłości, wymioty, biegunkę i trudności w oddychaniu.

Bakteria w serze

Z kolei Firma Cahills Farm Cheeses wycofała kilka partii serów ze względu na możliwą obecność bakterii Listeria monocytogenes - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Spożycie zanieczyszczonej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Ostrzeżenie dotyczy produktów Irish cheddar with Irish Porter, Original Irish Whiskey, Red Wine, Original Irish Cream Liqueur, Wild Blueberries & Vodka o numerze partii od 21109 do 21141 włącznie. Termin przydatności do spożycia: od 24.08.2021 do 12.11.2021.

Producentem jest firma Cahills Farm Cheeses, Cork Road, Newcastle West, County Limerick, Ireland, IE1811EC. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich dostępnych mas produktów.