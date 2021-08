Firma Cahills Farm Cheeses wycofuje kilka partii serów ze względu na możliwą obecność bakterii Listeria monocytogenes – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Spożycie zanieczyszczonej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Ostrzeżenie dotyczy produktów Irish cheddar with Irish Porter, Original Irish Whiskey, Red Wine, Original Irish Cream Liqueur, Wild Blueberries & Vodka o numerze partii od 21109 do 21141 włącznie. Termin przydatności do spożycia: od 24.08.2021 do 12.11.2021.

Producentem jest firma Cahills Farm Cheeses, Cork Road, Newcastle West, County Limerick, Ireland, IE1811EC. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich dostępnych mas produktów.



GIS podał, że producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Listeria monocytogenes w jednej partii sera postanowił o wycofaniu również innych, powiązanych partii. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania tych produktów. Proces ten monitorują organy urzędowej kontroli żywności.



GIS ostrzega, że nie należy spożywać produktów oznaczonych numerami partii wskazanymi w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu tych produktów należy skontaktować się z lekarzem.