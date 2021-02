"Przyłbica zabezpiecza w 2 proc., maseczka wysokiej klasy w ponad 90 proc." – podkreślał w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, uzasadniając nowe zasady zasłaniania ust i nosa. Od tego weekendu obowiązują wyłącznie maseczki. Nie będzie już można chodzić po ulicy z przyłbicą czy szalikiem. A my sprawdzamy, która z popularnych masek najlepiej chroni przed koronawirusem.

Od soboty w całym kraju wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Przyłbice i inne materiały zakrywające twarz możemy już schować do szuflady. Dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek - także materiałowe, ale rekomendowane maseczki chirurgiczne i "wyższe" tzn. posiadające filtry.

CO WYRÓŻNIA MASKĘ FFP2?

WYJAŚNIA PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA RENATA RUTKIEWICZ



Co wyróżnia maskę FFP2? Marcin Czarnobilski /Twoje Zdrowie

Maseczka FFP2 składa się z kilku warstw specjalnej włókniny oraz z filtra, który zabezpiecza przed przedostaniem się wirusa do naszych dróg oddechowych. Im bardziej będzie szczelnie przylegać do twarzy, tym większa szansa, że nie zakazimy się koronawirusem.



Jest to maseczka jednorazowa, choć możemy w niej przebywać kilka godzin. Potem jej ochrona maleje, ponadto może zacząć robić nam się w niej duszno, gdy zbyt długo ją nosimy.



Ten typ maseczki (FFP2) chroni przed zakażeniem w 95 procentach (FFP1 - 85% FFP3 - 99% ochrony). Mankamentem jest to, że może się nam w niej nieco trudniej oddychać, niż np. w chirurgicznej, gdyż jest dość gęsta i może być problem z wdychaniem i wydychaniem powietrza - zauważa Renata Rutkiewicz - pielęgniarka epidemiologiczna.



JAK PRAWIDŁOWO NOSIĆ MASKĘ FFP2?

Prawidłowe zakładanie maseczki Marcin Czarnobilski /Twoje Zdrowie

CZYM RÓŻNI SIĘ MASECZKA CHIRURGICZNA OD FFP?



Różnice pomiędzy maską chirurgiczną, a FFP Marcin Czarnobilski /Twoje Zdrowie

Maska chirurgiczna składa się z dwóch lub trzech warstw włókniny polipropylenowej. Nie zabezpiecza ona jednak całkowicie przed koronawirusem. Jak wyjaśnia pielęgniarka epidemiologiczna Renata Rutkiewicz - chroni tylko przed kroplami śliny lub innych wydzielin, które mogą zawierać wirusa.

Natomiast maska typu FFP, oprócz tego, że również składa się z kilkuwarstwowej włókniny polipropylenowej, to jeszcze zawiera w sobie gęste filtry, które mają za zadanie zabezpieczyć przed dostaniem się wirusa do naszej jamy ustnej czy do nosa. Taka maseczka także jest jednorazowa, ale może być noszona przez wiele godzin, znacznie dłużej niż chirurgiczna - tłumaczy.