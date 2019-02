Pod względem przyjmowania leków przeciwbólowych Polacy są absolutnymi rekordzistami w Europie. Każdego roku połykamy aż 2 miliardy tabletek. Tylko 8 proc. z tej liczby to preparaty zapisane przez lekarza, po konsultacji. Czy wiemy zatem, jak bezpiecznie leki przeciwbólowe zażywać?

Dwa miliardy tabletek rocznie, podzielone na wszystkich mieszkańców naszego kraju dają (mniej więcej) 52 tabletki na osobę. Czyli jedną tygodniowo - wynika z danych Reckitt Benckiser. To dużo. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę bardziej szczegółowe dane: 40 proc. Polaków przyjmuje leki przeciwbólowe na stałe, profilaktycznie, a aż 6 proc. łyka pigułki jeszcze zanim ból na dobre zaatakuje.

Tylko 8 proc. z nas zażywa tabletki przeciwbólowe przepisane przez lekarza, po badaniach i konsultacji. Skoro sami wybieramy leki i sami je dawkujemy, czy potrafimy robić to mądrze i bezpiecznie? Nie zawsze.

Oto najważniejsze zasady przyjmowania leków przeciwbólowych:

Czytaj ulotki

Zażywając leki dostępne bez recepty, wychodzimy z mylnego założenia, że nie mogą one wyrządzić wielkiej krzywdy naszemu organizmowi. To nieprawda.

W dołączonej do opakowania ulotce znajdziemy informację o działaniach ubocznych i niepożądanych, możliwych relacjach alergicznych, zalecanym dawkowaniu i ewentualnych interakcjach z innymi lekami. Szczególnie ważne są dane o możliwych działaniach ubocznych i alergiach.

Znając je, będziesz w stanie działać błyskawicznie, jeśli twój organizm zbyt mocno zareaguje na lek.

Przeczytaj ulotkę wyjątkowo uważnie, szczególnie, jeśli zażywasz lek od niedawna albo specyfik niedawno trafił do sprzedaży.

Z ulotki dowiesz się też, czy możesz przyjmować lek w ciąży, podczas karmienia piersią, a także czy możesz podać go dziecku.

Dobrze wybierz porę

Kiedy najlepiej łyknąć tabletkę przeciwbólową? Oczywiście, po jedzeniu, popijając czystą wodą. Pamiętaj też, że przeciętny środek zaczyna koić ból po 30-60 minutach od zażycia (tylko w reklamach trwa to kilka sekund), dlatego cierpliwie odczekaj ten czas, zanim zażyjesz kolejną tabletkę myśląc, że przyjąłeś zbyt małą dawkę.

Staraj się zażyć preparat przed pojawieniem się najsilniejszego ataku bólu. Ta rada nie odnosi się do każdej sytuacji, ale dobrze sprawdzi się w przypadku bóli miesiączkowych czy reumatycznych.

Jeśli natomiast lekarz zlecił ci przyjmowanie leku przeciwbólowego przez kilka dni, rób to regularnie, w miarowych odstępach czasu.

Na większości ulotek znajdziesz też informację, że lek można przyjmować przez okres 3-4 dni, potem należy skonsultować przyczynę bólu z lekarzem. Bezwzględnie przestrzegaj tej reguły, łykanie środków z paracetamolem lub ibuprofenem przez wiele dni może w poważny sposób uszkodzić twoją wątrobę.

Sprawdź substancję czynną

Pamiętaj, że nazwa leku, pod jaką występuje on na aptecznej półce to nie to samo, co substancja czynna, a wiele leków o różnych nazwach to w rzeczywistości ten sam preparat. Dlatego uważnie przeczytaj ulotkę i sprawdź, czy nie bierzesz dwóch leków o identycznej substancji czynnej, albo takich, które wzajemnie się zwalczają. Najlepiej - zapytaj o zdanie lekarza. Ewentualnie, skorzystaj z rady farmaceutki.

Poza tym, staraj się precyzyjnie dopasować substancję czynną do dolegliwości. Większość leków przeciwbólowych zawiera paracetamol lub ibuprofen. Jaka jest między nimi różnica? Paracetamol ma działanie przeciwbólowe i obniżające gorączkę. Ibuprofen działa przeciwzapalnie, ból koi jakby przy okazji. Warto też wiedzieć, że ibuprofen jest znacznie silniejszy, przez co bardziej skuteczny i bardziej... szkodliwydla żołądka.

Nie popijaj byle czym

Zasada jest prosta i jednoznaczna: leki popijamy wodą, najlepiej przegotowaną. Kawa, herbata, soki, napoje gazowane a nawet mleko mogą zmieniać działanie leku, nie zawsze są też obojętne dla naszego układu pokarmowego.

Nie łącz z alkoholem

Niektóre leki w połączeniu z napojami wysokoprocentowymi mogą uszkadzać wątrobę. Poza tym, takie połączenie zmniejsza krzepliwość krwi i zwiększa ryzyko krwotoku wewnętrznego. Mieszanie leków z alkoholem wzmacnia działanie alkoholu i osłabia skuteczność leków.

Tutaj znajdziesz listę leków, których nie można łączyć z alkoholem.

Sprawdź, czy możesz prowadzić

Zerknij do ulotki informacyjnej, by dowiedzieć się czy lek, który przyjmujesz nie upośledza twojej sprawności psychoruchowej i nie spowalnia reakcji, co oznaczałoby, że na czas ich przyjmowania, musisz zrezygnować z prowadzenia pojazdów mechanicznych ora wykonywania zadań wymagających wysokiej koncentracji. Najbardziej popularne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty nie oznaczają rezygnacji z prowadzenia samochodu.

Inne, przepisywane na receptę, mogą jednak mieć ten wymóg. Nie bagatelizuj go!