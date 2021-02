Dziecko czy dorosły, mężczyzna lub kobieta. Na każdego widok igły może działać paraliżująco. Stąd pobranie krwi czy szczepienia mogą być traumatycznym doświadczeniem. Są jednak kilka metod, które można zastosować, gdy trzeba się przygotować na ukłucie, np. podczas szczepienia przeciwko Covid-19.

Igłofobii najczęściej towarzyszą objawy somatyczne: pocenie, mdłości, napinanie mięśni, poczucie paniki, przyspieszone bicie serca lub wzrost ciśnienia krwi. Lęk przed igłą może wynikać m.in. z przykrych przeżyć w dzieciństwie, gdy wizyta w gabinecie pielęgniarskim była prawdziwym horrorem.

Eksperci twierdzą, że szczepionka przeciwko koronawirusowi powinna działać mniej więcej tak samo, jak każda inna szczepionka podawana domięśniowo, gdy igła wkuwa się w mięsień naramienny. Jest ona na tyle cienka, że niektórzy prawie jej nie czują. Oczywiście każdy z nas ma inny próg bólowy i ukłucie jednych zaboli bardziej, a innych mniej.

Cytat Są dorośli, którzy na widok igły mają strach w oczach oraz dzieci, które po odwróceniu uwagi przez pielęgniarkę, po zastrzyku wychodzą z gabinetu roześmiane Elżbieta Borek, pielęgniarka z Centrum Szczepień Szpitala św. Ludwika w Krakowie

Co więc można zrobić, by zaradzić igłofobii?

Odwróć wzrok

Jeśli igła wywołuje u Ciebie przerażenie - po prostu na nią nie patrz. To pozwoli stłumić lęk i niepokój podczas iniekcji. Najlepiej skup swój wzrok na jakimś jednym elemencie gabinetu w którym się znajdujesz - może to być obrazek wiszący na ścianie albo widok z okna.

Powiedz o swoim lęku

Gdy będąc w gabinecie, lęk przed ukłuciem Cię sparaliżuje, warto o nim powiedzieć na głos, ale nie po to, by bać się jeszcze bardziej, lecz by rozluźnić atmosferę. Pielęgniarka wykonująca zastrzyk, z pewnością znajdzie sposób, by poprawić Tobie nastrój tak, że nawet się nie zorientujesz, gdy będzie już po wszystkim.

Oddychaj

Jeśli z powodu stresu Twój organizm daje Ci sygnały w postaci przyspieszonego bicia serca, ucisku w brzuchu czy nudności - zacznij kontrolować swój oddech. Wdychaj powietrze spokojnie i powoli przez nos, wypuszczaj przez usta. Zrób to kilka razy - maksymalnie skupiając się wyłącznie na tej czynności.

Posłuchaj muzyki

W niektórych gabinetach zabiegowych gra muzyka. Oczywiście najlepiej, by były to relaksujące dźwięki, ale niestety słychać zwykle radio. Załóż więc słuchawki i puść kawałek muzyczny, który Cię zwykle uspokaja. Możesz przy tym zamknąć oczy i nawet nie zauważysz, gdy będzie już po zastrzyku.

Rozluźnij mięśnie

Szczepionka podawana jest w mięsień naramienny. Gdy rozluźnisz tę okolicę, ból będzie mniejszy, możesz nawet nie poczuć igły, a co istotne - zwłaszcza dla medyków - będzie mniejsze ryzyko, że w momencie wkłucia gwałtownie się poruszysz.

Bądź szczery z dzieckiem

Gdy tylko wejdziesz z małym dzieckiem do przychodni i zobaczy ono osoby ubrane w białe fartuchy, może wpaść w panikę. Dlatego dobrze je przygotuj do tej wizyty. Opisz gdzie dokładnie może poczuć lekkie ukłucie, ale przede wszystkim wytłumacz, dlaczego np. szczepienie jest tak ważne dla jego zdrowia.