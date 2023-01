Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. W trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na Narodową Strategię Onkologiczną zostanie przeznaczone 5 mld złotych na 10 lat, choć "oczywiście nie są to wszystkie wydatki na onkologię".

Premier Mateusz Morawiecki (L) i minister zdrowia Adam Niedzielski (P) podczas konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu rządu / Radek Pietruszka / PAP

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że "nowotwory to seryjny zabójca w Polsce, który zbiera bardzo śmiertelne żniwo". Przekazał, że rocznie około 180 tys. Polaków otrzymuje diagnozę o nowotworze złośliwym.

Wskazał, że wciąż dużym problemem jest wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. Poinformował, że ten czynnik ma być centralnym punktem Krajowej Sieci Onkologicznej. Zapewnił, że na Narodową Strategię Onkologiczną zostanie przeznaczonych ponad 5 mld zł. Zrobimy wszystko (...), aby jak najszybciej wdrażać kolejne etapy tego wielkiego programu - zapewnił premier.

Podział ośrodków onkologicznych

Adam Niedzielski powiedział, że ośrodki onkologiczne zostaną podzielone na trzy kategorie: od najbardziej do najmniej specjalistycznych. Tylko ośrodki najbardziej wyspecjalizowane będą mogły realizować procedury, które wymagają największego zaangażowania - stwierdził.

W informacji w wykazie prac rządu informowano, że strukturę Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) będą tworzyły Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) III, II i I poziomu referencyjnego wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Według ministra zdrowia oznacza to, że trudne przypadki będą leczone w ośrodkach właściwie do tego przygotowanych. Te ośrodki będą bardzo ściśle monitorowane. (...) Będziemy monitorowali skuteczność leczenia tych ośrodków i co dwa lata dokonywali podsumowania - zapowiedział.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie najlepszej opieki niezależnie od tego, gdzie mieszka pacjent. To jest ważne, żeby pacjenci mogli skorzystać z najbardziej fachowej pomocy. Zaprojektowaliśmy szczególne rozwiązanie w postaci konsylium, które (...) będzie decydowało o dalszym przebiegu leczenia i będzie z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych - zastrzegł.

Poinformował, że każdy pacjent w Polsce będzie miał przypisanego koordynatora. Rolą koordynatora będzie zapewnienie tego, że pacjent jest prawidłowo prowadzony na ścieżce pacjenta - mówił.

Dodatkowo, jak zapewniał, "o dalszym przebiegu leczenia z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych" zadecyduje konsylium. Elementem systemu będzie też ogólnopolska infolinia.

Premier: Nie są to wszystkie wydatki na onkologię

Premier w trakcie konferencji prasowej uwagę na to, że w leczeniu nowotworów najważniejsze jest wczesne wykrycie choroby.

Musimy jeszcze więcej wysiłków włożyć w profilaktykę, w jak najwcześniejsze wykrywanie nowotworów. Tak jak rolą naukowców i lekarzy jest opracowywanie skutecznych metod leczenia, tak rolą państwa i rządu jest zbudowanie systemu, aby ta wiedza i lekarstwa mogły być we właściwy sposób, na najwłaściwszym, etapie zastosowane - powiedział premier Morawiecki.

Zależy nam na tym, aby poprzez wdrożenie projektu ten dostęp do leczenia był jak najbardziej sprawiedliwy i równomierny na terytorium całego kraju - dodał. Szef rządu wskazał, że wciąż dużym problemem jest wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. Ten czynnik ma być centralnym punktem całego naszego programu pod tytułem Krajowa Sieć Onkologiczna - podkreślił. Zapewnił, że rząd chce wdrożyć projekt jak najszybciej.

Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu, jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie - oświadczył premier Morawiecki.

Krajowa Sieć Onkologiczna to jest element naszego inwestowania w służbę zdrowia, a poziom tego inwestowania jest absolutnie bez precedensu. Bijemy naszych poprzedników na głowę - powiedział podczas konferencji prasowej szef rządu. Jak dodał, "dzisiaj, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, spinamy wszystkie elementy razem po to, aby jak najlepiej zaangażowany był ten 10-letni budżet na leczenie nowotworów".

Zaznaczył, że ponad 5 mld zł zostanie przeznaczonych na Narodową Strategię Onkologiczną, ale "oczywiście nie są to wszystkie wydatki na onkologię".

Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie to także mniejsze obciążenie służby zdrowia. Wiadomo, że w tym wszystkim co robimy (...), najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest pacjent i jego rodzina - mówił.

Cytat Ale też wiemy, że im więcej pieniędzy będziemy mogli zaoszczędzić na różnych etapach leczenia nowotworów, tym więcej będziemy mogli przeznaczyć na leczenie tych najbardziej istotnych, wczesnych etapów leczenia nowotworów - dodał.

Zapewnił, że reforma leczenia onkologicznego to jeden z kroków rządu, aby Polacy byli lepiej i skuteczniej leczeni. Jak podkreślił, "nasz cel to Polska, w której nowotwory są wykrywane jak najwcześniej, a pacjenci leczeni są skutecznie i komfortowo".

Chcemy, aby każdy pacjent onkologiczny był spokojny, że diagnoza na najwcześniejszym etapie oznacza jak najwyższe szanse wyleczenia z tej straszliwej choroby, a nie oznacza zakończenia życia. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej wdrażać kolejne etapy tego wielkiego programu Narodowa Strategia Onkologiczna i Krajowa Sieć Onkologiczna - podsumował.

Pilotaż przed KSO

Adam Niedzielski poinformował, że wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej zostało poprzedzone trwającym ok. trzy lata programem pilotażowym, realizowanym w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym i w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym.

Projekt ustawy, który dzisiaj przyjęliśmy, zupełnie zmieni zarówno organizację opieki nad pacjentem, ale też sam model prowadzenia pacjenta onkologicznego - ocenił.

Minister zdrowia zapowiedział, że ośrodki onkologiczne zostaną podzielone na trzy kategorie: od najbardziej do najmniej specjalistycznych. Ten podział oznacza, że tylko ośrodki najbardziej wyspecjalizowane będą mogły realizować procedury, które wymagają największego zaangażowania - stwierdził.

Dostępność leków

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej pytany o to, jakie są działania MZ w kontekście możliwych braków leków w aptekach, odpowiedział, że zasób leków jest na bieżąco monitorowany przy wykorzystaniu specjalnego systemu. Zaznaczył, że odbywa się to na poziomie rynku hurtowego i detalicznego, czyli aptek.

Jak dodał, "cały czas zespół pracuje i identyfikuje ewentualne braki".

Widzimy bardzo wyraźnie, że dostępność na rynku hurtowym jest zapewniona w 100 procentach, ale jest problem w detalu (aptekach - red.), czyli mamy problem, który dotyczy również łańcucha dystrybucji - oświadczył.

Niedzielski zapewnił, że zarówno w przypadku antybiotyków, jak i leków przeciwwirusowych ich zapas jest zabezpieczony na najbliższe 2-3 miesiące.

Rozmawialiśmy jeszcze z producentami tych substancji (...) i otrzymujemy zapewnienie, że sytuacja jest pod kontrolą, mamy mieć m.in. zwiększone dostawy jednego z antybiotyków - powiedział.

Refundowanie testów combo

Minister został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej o to, czy już wiadomo, kiedy w przychodniach pojawią się darmowe testy combo, tj. na Covid-19, grypę i RSV.

Jeżeli chodzi o testy combo, to wczoraj odbyło się posiedzenie rady taryfikacyjnej, która dała nam wycenę tych testów, bo żeby wprowadzić jakąś usługę medyczną do sektora publicznego, musimy bazować na wycenie. Ta wycena jest gotowa i prawdopodobnie do końca tego tygodnia podpiszę rozporządzenie, które da możliwość refundowania takiej usługi - powiedział Niedzielski.

Przy czym - jak dodał - "zanim podpiszę to rozporządzenie, chcemy z producentami dzisiaj bądź jutro porozmawiać, czy takie testy są w stanie nam szybko sprowadzić do kraju, bo wiemy, że zainteresowanie tymi testami w ostatnim czasie było bardzo duże" .

Minister pytany był też o szczegóły dotyczące e-rejestracji, która ma ruszyć w tym roku.

Jeżeli chodzi o kwestie e-rejestracji, to dopracowujemy projekt ustawy. On został już przyjęty na poziomie zespołu planującego prace legislacyjne rządu. W najbliższym czasie skierujemy go do konsultacji i wtedy państwo poznacie wszystkie szczegóły - odpowiedział minister zdrowia.