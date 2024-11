Dieta roślinna znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele poważnych chorób, w tym układu krążenia, otyłość i cukrzycę typu 2. Wprawdzie większość warzyw i owoców jest bogata w wartości odżywczych to jeden z nich został uznany za szczególnie korzystny dla naszego zdrowia. Ranking opublikowało Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

zdj. ilustracyjne / Shutterstock Zobacz również: Co jeść jesienią? "Sezonowe warzywa i gorące potrawy" Choć potocznie nazywany jest warzywem to fachowo powinniśmy określać go owocem. Mowa o pomidorze. Znalazł się na szczycie zestawienia najzdrowszych warzyw i owoców opracowanego przez amerykańską organizację Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pomidory są bogate w składniki odżywcze i stanowią doskonałe źródło przeciwutleniaczy, zwłaszcza likopenu, który wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca i nowotworów - tłumaczy dietetyczka Scott Keatley. Podkreśla, że pomidory są również bogate w witaminę C, potas, kwas foliowy i witaminę K. Gotowany czy na surowo? Likopen jest szczególnie dobrze wchłaniany, gdy pomidory są gotowane, co sprawia, że sosy pomidorowe, pasty i zupy są świetnym wyborem pod względem spożycia składników odżywczych — zaznacza Keatley. Dietetyczka dodaje, że warto połączyć pomidory ze zdrowym tłuszczem — takim jak oliwa z oliwek — co przyspieszy wchłanianie składników odżywczych. TOP najzdrowszych owoców Na liście CDC te owoce również zajmują dość wysokie miejsce: Cytryny

Truskawki

Pomarańcze

Limonki

Grejpfrut Jagody — zwłaszcza borówki i truskawki — są bogate w przeciwutleniacze i składniki odżywcze, które mogą dorównywać korzyściom zdrowotnym pomidorów jak: witamina C, błonnik, a także antocyjany, które pomagają zmniejszyć stan zapalny — komentuje Keatley