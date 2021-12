Na całym świecie wykrywanych jest coraz więcej przypadków wariantu Omikron. Nowy szczep koronawirusa wciąż jest badany. Wiemy, że prawdopodobnie rozprzestrzenia się szybciej niż poprzednie mutacje Covid-19, przebiega łagodniej i łatwo go pomylić z sezonową infekcją.

Obecnie dominującą mutacją koronawirusa jest Omikron. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podaje 3 symptomy, które są najbardziej charakterystyczne dla tej odmiany wirusa:

Zmęczenie

Kaszel

Katar



Wśród zakażonych Omikronem obserwuje się również dolegliwości bólowe: ból głowy, mięśni oraz ból gardła.

Objawy Delty i innych wariantów Covid-19

Objawy mogą pojawić się od 2 do 14 dni po ekspozycji na wirusa. Każdy może mieć łagodne lub ostre symptomy choroby.

Gorączka lub dreszcze

Kaszel

Katar

Duszność lub trudności w oddychaniu

Zmęczenie

Bóle mięśni

Ból głowy

Utrata smaku lub zapachu

Ból gardła

Nudności lub wymioty

Biegunka



Wstępne obserwacje naukowców wskazują na to, że Omikron przebiega łagodniej niż Delta. Tym samym wiele jego objawów przypomina przeziębienie lub grypę.

Jakie są objawy przeziębienia?

Kaszel

Kichanie

Katar lub zatkany nos

Ból gardła

Zmęczenie

Czasami gorączka

Objawy zwykle pojawiają się od 1 do 3 dni po ekspozycji na wirusa wywołującego przeziębienie.

W przeciwieństwie do infekcji Covid-19, przeziębienie jest zwykle nieszkodliwe. Chorzy wracają do zdrowia w ciągu 3-ech, maksymalnie 10 dni.

Jak rozpoznać grypę?

Grypa tym się różni od przeziębienia, że zwykle pojawia się nagle. Objawy mogą obejmować:

Gorączka lub stan podgorączkowy, dreszczy

Kaszel

Katar lub zatkany nos

Ból gardła

Bóle mięśni

Bóle głowy

Zmęczenie





A może to alergia?

To, co odróżnia objawy alergiczne od tych związanych z przeziębieniem to przede wszystkim uczucie swędzenia. Najłatwiej ze zwykłą infekcją pomylić alergię na pyłki, gdyż atakuje głównie układ oddechowy, podobnie jak uczulenie na smog, które jako pierwsi na świecie odkryli naukowcy w krakowskiego Collegium Medicum UJ.

Typowe objawy alergii to: