Do połowy października odnotowano ponad 38 tys. zakażeń wirusem RSV. To niemal cztery razy więcej niż w całym 2023 roku. Atakuje również krztusiec. W ciągu ostatnich dwóch tygodni zachorowało ponad 4 tys. osób - wynika z najnowszych danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Rekordowo dużo zachorowań na RSV i krztusiec

Od stycznia do połowy października wykryto 38 356 przypadków zakażeń atakujących drogi oddechowe wirusa RSV, w tym 17 732 u dzieci poniżej drugiego roku życia. W całym ubiegłym roku zachorowało na to schorzenie niespełna 12 tys. osób, w tym 5,5 tys. dwulatków i młodszych.

Jeszcze większe wzrosty zachorowań dotyczą krztuśca. W 2023 r. odnotowano 927 przypadków, a do połowy października tego roku - 20 677 przypadków. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach zachorowało 3849 osób.

RSV najbardziej groźny dla najmłodszych i najstarszych pacjentów

Czterokrotnie bardziej zakaźny od grypy wirus RSV jest najczęstszą przyczyną infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci poniżej pierwszego roku życia. Przenosi się drogą kropelkową, atakuje drogi oddechowe. Choroba rozwija się od czterech do sześciu dni. Specjaliści podkreślają, że ponad 90 proc. dzieci będzie miało kontakt z nim przynajmniej raz do ukończenia drugiego roku życia.

Najbardziej narażeni na powikłania są właśnie najmłodsi oraz seniorzy. Dzieci chorują ciężko, ponieważ wirus może doprowadzić do zapalenia oskrzelików i groźnych duszności. W przypadku osób po 65. roku życia choroba często kończy się hospitalizacją. Według NIZP w Europie RSV jest każdego roku przyczyną ponad 270 tys. hospitalizacji osób po 60. roku życia. Z tej grupy ok. 20 tys. osób umiera w szpitalu.

Krztusiec atakuje. Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień?

W przypadku krztuśca również chorują i dzieci, i dorośli. Z danych opisanych niedawno przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w grupie wiekowej do 4 lat odnotowano 2374 zachorowania na krztusiec, wśród dzieci między 5. a 9. rokiem życia 2405, w wieku 10-14 lat 4039, a wśród osób między 15. a 19. rokiem życia - 1346 przypadków.

Jednocześnie we wskazanym okresie z powodu krztuśca hospitalizowano 2180 osób, a w czerwcu odnotowano zgon noworodka chorego na koklusz.

Szczepienie na krztusiec jest obowiązkowe dla dzieci i powtarzane kilka razy począwszy od drugiego miesiąca życia. W przypadku dorosłych to szczepienie zalecane - jako szczepienie przypominające co 10 lat. Jest ono w tym przypadku płatne.

Od połowy października br. za darmo mogą szczepić się przeciwko tej chorobie kobiety w ciąży między 27. a 36. tygodniem ciąży. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ .

Jeśli ciąża będzie zagrożona przedwczesnym porodem, kobieta będzie mogła się zaszczepić już po 20. tygodniu ciąży. O tym zdecyduje lekarz, który prowadzi ciążę. "Ta choroba bezpośrednio zagraża dzieciom, które jeszcze nie zostały zaszczepione. Pierwszą dawkę obowiązkowego szczepienia ochronnego dziecko otrzymuje dopiero w 2. miesiącu życia. Tymczasem szczepienie kobiet w ciąży chroni dzieci od chwili narodzin" - wyjaśnił decyzję o refundacji resort zdrowia.

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego o charakterze nawracającym, która łatwo szerzy się z osoby na osobę drogą powietrzno-kropelkową poprzez kropelki wytwarzane podczas kaszlu, kichania, mówienia itp. Objawy (pojawiają się ok. 7-10 dni po zakażeniu) to gorączka, katar i łagodny kaszel stopniowo przekształcający się w kaszel napadowy, który utrzymuje się nawet do 2-4 tygodni.

U niemowląt napad kaszlu może zakończyć się całkowitym bezdechem lub drgawkami, złamaniami żeber, dlatego krztusiec opisywany jest jako najbardziej niebezpieczna choroba dla tej grupy wiekowej. U młodzieży i osób dorosłych przebieg zachorowania jest zwykle łagodniejszy, co powoduje, że postawienie prawidłowej diagnozy może być utrudnione.