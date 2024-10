Do 2023 roku Khalid schudł aż 542 kg, co pozwoliło mu osiągnąć zdrowe 63,5 kg. Jego fizyczna przemiana była tak drastyczna, że wymagał wielu operacji usunięcia nadmiaru skóry - jest to powszechne zjawisko u osób, które przechodzą znaczną utratę wagi, ponieważ skóra może nie być w stanie przystosować się do nowego kształtu ciała.

Dziś jest znany jako "Uśmiechnięty Człowiek", pseudonim nadali mu lekarze, którzy byli świadkami jego niezwykłej przemiany.

Źródło: www.ndtv.com