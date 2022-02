To jedna z największych metamorfoz wśród celebrytów. Adele z dumą prezentuje w sieci zdjęcia, które pokazują spektakularną przemianę piosenkarki. Jak twierdzi, to wszystko dzięki diecie SIRT. Czy faktycznie jest tak skuteczna i bezpieczna? O komentarz poprosiliśmy ekspertkę portalu „Twoje Zdrowie” – dietetyka klinicznego – Roksanę Środę.

Piosenkarka Adele w 2022 roku / Shutterstock

Dieta SIRT ma dość podobne założenia do standardowej diety antyzapalnej. W jej założeniach nie ma większych ograniczeń, co jest ogromnym plusem. Nie trzeba wykluczać produktów mlecznych, mięsa czy glutenu., co powinno mieć miejsce w każdej zdrowej diecie.

Dużą uwagę zwraca się tutaj na produkty, które rzeczywiście wykazują pozytywny wpływ na zdrowie, jak tłuste ryby, warzywa czy orzechy oraz zawartość leucyny - aminokwasu rozgałęzionego, wchodzącego m.in. w skład BCAA. Dbając o odpowiednią podaż białka w diecie i bilansowanie posiłków - uzupełnimy również pełną pulę aminokwasów.

Ważny jest także prawidłowy stosunek kwasów tłuszczowych omega3 oraz obecność antyoksydantów.





Dieta SIRT opiera się na sirtuinach, czyli białkach, które chronią komórki przed stanami zapalnymi. Przez pierwsze 3 dni należy spożywać 1000 kalorii dziennie.



Gdzie znajdują się sirtuiny?



• orzechy (najlepiej migdały, lub włoskie)

• seler naciowy

• jarmuż

• rukola

• pietruszka

• oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

• daktyle

• gorzka czekolada powyżej 85% kakao

• kapary

• kakao

• czerwona cebula

• czerwona cykoria

• soja

• owoce: winogrona, truskawki, jagody, borówki, gruszki

• kasza gryczana

Minusy diety SIRT

Największą wadą diety SIRT jest tak zwany "etap 1000 kcal" i uważam, że jest on zupełnie niepotrzebny. Co więcej, dla wielu osób (zwłaszcza młodych kobiet) może przynieść więcej złego, niż dobrego, gdyż 1000 kcal nie pokrywa nawet dobowego zapotrzebowania dla dziecka. A co dopiero dla osób dorosłych!

Mimo wszystko, w założeniach czytamy, że po pierwszym tygodniu "oczyszczania" przechodzimy na tradycyjną - zdrową i antyzapalną dietę, co jest zdecydowaną przewagą nad popularnymi "głodówkami".

Podsumowując, uważam, że zdrowe, zbilansowane żywienie byłoby w zupełności wystarczające, aby zadbać nie tylko o zdrowie, ale i ciało. Nadmierne ograniczanie kalorii w dłuższej perspektywie czasu nie przynosi żadnych pozytywnych efektów, poza zrujnowaną gospodarką hormonalną - zwłaszcza u kobiet. Niemniej, dieta SIRT w założeniach nie jest aż tak restrykcyjna. Ogromną zaletą jest fakt, że nie wprowadza eliminacji produktów i (w pewnym stopniu) bazuje na zasadach diety antyzapalnej.