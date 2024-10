W Oddziale Dziennym Psychoterapii Szpitala MSWiA w Krakowie wsparcia szukają pracownicy policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej czy służby więziennej. Mogą tutaj liczyć na wsparcie terapeutów, którzy na bieżąco reagują na ich problemy. Dziś w stolicy Małopolski odbywa się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy służb mundurowych”. „Jest to właśnie skutek przewlekłego stresu – związanego ze służbą, który może prowadzić do wyczerpania emocjonalnego, ciągłego zmęczenia, a w efekcie do depresji” – mówi psychiatra Jaromira Iwolska-Sokołowska.

Powódź w Polsce 2024 / Andrzej Rudiak / PAP Zespół wypalenia zawodowego może być związany z przeciążeniem obowiązkami, przewlekłym i nadmiernym stresem czy obarczeniem zbyt dużą odpowiedzialnością. Występuje u osób, które nie mają wsparcia oraz możliwości regeneracji. Zespół ten często dotyka osób pracujących z innymi ludźmi, m.in. pracowników służb mundurowych. Objawy wypalenia zawodowego Objawy występują w sferze funkcjonowania: fizycznego, emocjonalnego i zachowań. Zmiany w sferze fizycznej, to często:

zaburzenia snu,

skoki ciśnienia,

osłabienie

mniejsza odporność organizmu.

Zaburzenia w sferze emocjonalnej, to z kolei: ogólne przygnębienie,

drażliwość,

zmienność nastrojów,

poczucie bezradności,

obniżenie samooceny,

brak wiary we własne możliwości.

Niepokojące zachowania to: konflikty,

absencja w pracy,

obojętność lub agresja wobec petentów, współpracowników oraz rodziny. Zobacz również: Stres w pracy służb mundurowych. Konferencja psychiatryczna w Krakowie W przypadku funkcjonariuszy służb mundurowych - mamy do czynienia z silnymi emocjami, głównie w związku z nadmiernym stresem, ogromną odpowiedzialnością zawodową, znacznym wysiłkiem psychicznym i fizycznym. Do tego dochodzi wiele elementów, które skutkują napięciem psychicznym, takich jak: długotrwałe pozostawanie w gotowości do działania, częste narażanie życia lub zdrowia, nadmierne obciążenie obowiązkami i presja czasu oraz surowe konsekwencje błędu popełnionego w trakcie wykonywania zadań służbowych. Niejednokrotnie trudno pogodzić obowiązki służbowe i oczekiwania ze strony rodziny. Do zwiększania poziomu stresu przyczynia się również: udział w dramatycznych zdarzeniach, ekspozycja na niebezpieczeństwo, narażanie w trakcie służby swojego życia i życia innych oraz konieczność podejmowania szybkich decyzji, dotyczących siebie i innych czy praca w rytmie zmianowym - tłumaczy lek. Jaromira Iwolska-Sokołowska, kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapii w Szpitalu MSWiA w Krakowie. Ekspertka: Brak pomocy niesie za sobą katastrofalne konsekwencje - tłumaczy lek. Jaromira Iwolska-Sokołowska, kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapii w Szpitalu MSWiA w Krakowie. Zobacz również: 3 cechy, po których rozpoznasz u siebie wypalenie zawodowe Badania w grupie policjantów wykazały, iż wskaźnik ten jest kilkukrotnie wyższy niż w całym społeczeństwie. Wzrost przypadków samobójstw świadczy nie tylko o skali ekspozycji na stres, ale również o trudnościach w radzeniu sobie z nim. Efektem przewlekłego stresu - związanego ze służbą - jest właśnie rozwój syndromu wypalenia zawodowego, który może prowadzić do wyczerpania emocjonalnego, ciągłego zmęczenia, a w efekcie do depresji. Samo wypalenie nie jest chorobą - nie można go jednak bagatelizować, gdyż może się w nią przekształcić - przestrzega psychiatra. Jak wygląda terapia mundurowych? Psychiatra: Potrafią wrócić "odbudowani psychicznie" do służby Lek. Jaromira Iwolska-Sokołowska, specjalistka psychiatrii podkreśla, że najpoważniejszym skutkiem braku wsparcia dla funkcjonariuszy jest wzrastająca liczba samobójstw wśród tej grupy zawodowej.- przestrzega psychiatra. Osoby, które pozwolą sobie pomóc i skorzystają z zaproponowanej terapii - potrafią wrócić "odbudowani psychicznie" do służby - zauważa psychiatra Jaromira Iwolska-Sokołowska i dodaje, że niezwykle ważna jest psychoedukacja: Co roku organizujemy też konferencje związane z szeroko rozumianą profilaktyką prozdrowotną dla funkcjonariuszy służb mundurowych. W tym roku, zapraszamy właśnie na spotkanie dotyczące wypalenia zawodowego. Mamy nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom - problem będzie wcześniej wykrywany i więcej osób będzie zgłaszało się po pomoc - mówi specjalistka.