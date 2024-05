Co czwarty Polak choruje na zapalenie dziąseł - wynika z danych zaprezentowanych dzisiaj przez specjalistów, między innymi z Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Specjaliści zachęcają, żeby z objawami tej choroby jak najszybciej zgłaszać się do lekarzy, bo zapalenie dziąseł można wyleczyć.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zapalenie dziąseł jest procesem odwracalnym. Natomiast, jeśli ten problem trwa długo i pacjent jest narażony na czynniki ryzyka takie jak nikotynizm, otyłość, stres czy cukrzyca, oraz czynniki, na które nie mamy wpływu, to zapalenie dziąseł może przejść w zapalenie przyzębia. To już nie jest proces odwracalny. To prowadzi do utraty przyzębia, funkcji i estetyki - podkreśla była prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologii prof. Renata Górska.

Najczęstsze objawy zapalenia dziąseł to zmiana kształtu dziąseł, koloru, konsystencji i krwawienie. Dziąsła są opuchnięte, przekrwione. Krwawienie pojawia się samoistnie, nawet bez gryzienia czy szczotkowania, albo podczas spożywania twardych pokarmów. Powinno włączyć się czerwone światło, że trzeba zgłosić się do lekarza. W 95 procentach takie krwawienie spowodowane jest zaniedbaniami higienicznymi - dodaje ekspert.

Krwawienie dziąseł to częsty problem, który występuje u coraz większej części pacjentów / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Specjaliści zwracają uwagę, że zęby warto szczotkować dwa razy dziennie.

Mówię często pacjentom, którzy szczotkują zęby nawet cztery razy dziennie, po każdym posiłku, że optymalna częstość szczotkowania zębów to dwa razy dziennie: rano, po śniadaniu i wieczorem, po kolacji, przed snem. Jednak samo szczotkowanie nie wystarczy. Minimalny czas szczotkowania to dwie minuty. Poza szczoteczką, trzeba wykorzystać nitkę do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych u osób zdrowych. Irygatory służą też do wypłukiwania tych przestrzeni. Jeżeli pacjent jest zmotywowany i ma świadomość, że na skutek własnych zaniedbań postępuje u niego choroba, jesteśmy na dobrej drodze - powiedziała prof. Górska.

Jak zaznaczyła, "odpowiedzialność za zapalenie dziąseł w 95 procentach ponosi pacjent". Szczotkowanie zębów powinno być dokładne, warto oczyszczać każdą powierzchni i przestrzeni międzyzębowych. Rzecz polega na tym, że to ma być skuteczne, mniej istotny jest typ szczoteczki, można dokładnie umyć zęby szczoteczką manualną - dodała.