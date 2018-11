Kolejne przypadki odry na Mazowszu. W ostatnim tygodniu odnotowano tam dwadzieścia dwa nowe przypadki podejrzeń lub zachorowań - informuje mazowiecki sanepid. Od stycznia w Polsce na odrę zachorowało prawie dwieście osób. To trzy razy więcej niż przed rokiem. Poza Mazowszem ogniska tej choroby występują na Lubelszczyźnie i na Pomorzu.

Przybywa osób chorych na odrę. Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Jeśli chodzi o Mazowsze, najwięcej osób z objawami odry zgłosiło się do lekarzy w powiatach warszawskim (12) i pruszkowskim (5). Po jednym w powiatach mińskim, kozienickim, sochaczewskim i grodziskim. Większość osób, które zachorowały to nieszczepieni dorośli. Wśród pacjentów, którzy mają objawy choroby są dzieci w wieku 7 miesięcy - 10 lat (6 osób) oraz dorośli w wieku 32-57 lat (16 osób - 72 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków). Spośród zgłoszonych zachorowań we wskazanym okresie 9 osób jest już zdrowych, 4 osoby przebywają w szpitalu.

Jeżeli nie upłyną 72 godziny od kontaktu z taką osobą, można szybko szczepić się. W tym okresie szczepionka powinna zapobiec zachorowaniu albo sprawić, że pojawią się tylko lekkie objawy - podkreśla doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii. Według lekarzy, w przyszłym tygodniu do Polski powinna dotrzeć dodatkowa pula szczepionek. Ma ona pokryć zapotrzebowanie osób, które chcą się doszczepić przeciwko odrze.



Szczepienia w specjalnych punktach

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę ustalane są szczegóły dotyczące statusu zaszczepienia osób, weryfikacji laboratoryjnej i ustalenia osób z kontaktu). Osoby z kontaktu z osobami chorymi na odrę są weryfikowane przez inspekcję sanitarną pod względem ich statusu zaszczepienia. Osoby nieuodpornione są kierowane do szczepienia interwencyjnego.

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie podkreślają, że nie prowadzą w swoich siedzibach zarówno kwalifikacji medycznej pacjentów do szczepień oraz nie wykonują szczepień. W tym celu zostały wyznaczone w każdym powiecie punkty szczepień.

(ug)