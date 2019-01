"O tej porze roku brzuch boli nas przede wszystkim dlatego, że przejadamy się. Okres okołoświąteczny i sylwestrowy oznacza więcej posiłków, z których wiele jest ciężkostrawnych. Do tego dochodzi alkohol, po który sięgamy w okolicy 1 stycznia" - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Magdalena Kaniewska, gastroenterolog ze Szpitala MSWiA w Warszawie. "Zastosowanie lekkostrawnej diety, zmniejszenie ilości posiłków, wyrównanie odstępów między nimi i nienajadanie się na noc powinno spowodować, że bóle ustąpią" - dodaje. Bóle brzucha to jedno z najpopularniejszych haseł związanych ze zdrowiem, które wpisujemy w wyszukiwarkę internetową Google.

W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" zajmujemy się bólami brzucha.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

U pacjenta, który ma przewlekłe bóle brzucha trwające kilka tygodni, u którego bóle nasilają się i dodatkowo występują biegunka albo zaparcie, powinien zgłosić się do lekarza. Może być to pierwszy objaw nawet choroby nowotworowej - ostrzega doktor Magdalena Kaniewska. Kolejny sygnał, który powinien nas zaniepokoić to ból, który wybudza nas w nocy, zwłaszcza jeżeli towarzyszy mu nagła gorączka. Może być to spowodowane ostrym zapaleniem pęcherzyka. Wtedy również należy zgłosić się do lekarza albo na szpitalny oddział ratunkowy - dodaje gastroenterolog.

Jak poradzić sobie ze słabym, nawracającym bólem brzucha?

Według lekarzy, jeżeli ból brzucha jest słaby, nie musimy się zgłaszać do lekarza, nawet jeżeli powtarza się regularnie, co kilka dni. Jeżeli nie towarzyszą mu objawy alarmowe, czyli gorączka, wybudzanie w nocy, spadek masy ciała albo wymioty, taki ból możemy potraktować lekami rozkurczającymi i odpowiednią, lekkostrawną dietą, wtedy powinien ustąpić - podkreśla doktor Magdalena Kaniewska. Lekkostrawna dieta to pięć niewielkich posiłków w ciągu dnia i dużo wody - dodaje.

FODMAP - dieta dla osób z zespołem jelita drażliwego

Osobom, które zmagają się z zespołem jelita nadwrażliwego gastroenterolodzy zalecają tak zwaną dietę FODMAP. Wykluczamy wtedy z naszych posiłków pokarmy, które powodują większe fermentację w jelitach. Trwa to tylko 6 tygodni. Sięgamy wtedy po produkty bez glutenu i bez laktozy. Nie jemy też niektórych ciężkostrawnych warzyw, na przykład kapusty kiszonej, brokułów i kalafiora. Takie warzywa mogą nasilać dolegliwości. Wiele osób zaskakuje, że powinniśmy wykluczyć też z diety jabłka, które też zwiększają fermentację w jelitach. Koniecznie jednak taką dietę należy stosować pod fachowym okiem dietetyka - podkreśla doktor Magdalena Kaniewska.

Zespół jelita nadwrażliwego - jakie są objawy?

Charakterystyczne objawy zespołu jelita drażliwego to bóle brzucha, które nie są bardzo mocne, ale nawracają i towarzyszą im duże wzdęcia, oddawanie dużej ilości gazów i czasami biegunka. Tacy pacjenci powinni wykonać test oddechowy, który może potwierdzić patologie. Test oddechowy polega na wydychaniu powietrza, podobnie jak w alkomat, choć trzeba przygotować się na to że trwa 3 godziny. Co 20 minut pacjent wdycha powietrze do specjalnego urządzenia, które analizuje je i podaje końcowy wynik - tłumaczy doktor Magdalena Kaniewska.