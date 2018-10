Specjaliście z oddziału ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadzili pierwszą w Polsce a drugą w Europie - operację z wykorzystaniem innowacyjnej protezy stawu ramiennego.

Nowoczesna endoproteza powierzchniowa została założona u bardzo młodego chorego, niewidomego od urodzenia, u którego na skutek chorób towarzyszących, rozwinęła się zaawansowana artroza stawu ramiennego. Przez to nie mógł on w pełni ruszać stawem. Zmagał się też z przewlekłym bólem, którego nie udało się uśmierzać nawet lekami.

Po raz pierwszy w Polsce zastosowaliśmy implant dedykowany do stawu ramiennego, dobry, bardzo niewielki, dla osób młodych ze zmianami zwyrodnieniowymi - mówi doktor Jakub Ślusarski z oddziału klinicznego ortopedii rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wywiad Marka Wiosło z dr Jakubem Ślusarskim ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Jacek Skóra /RMF FM

Wszczepiony implant można porównać do plomby zakładanej przez stomatologa, innowacyjność polega na tym, że do tej pory w podobnych przypadkach używano większej ilości komponentów, które były osadzane w kości chorego. Nowy implant nie wymaga budowania trzpienia, jest tylko nakładany na powierzchnie stawową kości. To zdecydowanie mniejsza ingerencja, mniejsze cięcie, mniejsza utrata krwi, krótszy czas zabiegu, szybsze gojenie i szybszy powrót do sprawności - mówi Ślusarski.

Po operacji pacjent nie wymaga noszenia unieruchomienia, używa wyłącznie prosty temblak. Pobyt w szpitalu trwa jedynie 1-2 dni, a rehabilitacja rozpoczyna się już po kilku dniach od zabiegu.

W operacji trwającej około 3 godzin brało udział 3 lekarzy w tym Don Simoncini, ze szpitala Newton Wellesley Hospital z USA.