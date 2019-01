​Uwaga na soczewki kontaktowe! Niestety pojawiają się kolejne przypadki bardzo poważnych infekcji rogówki, spowodowane właśnie soczewkami. Do lubelskiej kliniki okulistyki trafiła młoda dziewczyna, która zapomniała zdjąć soczewki na noc. Mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście tym razem sytuację udało się opanować sytuację.

Stan był poważny. Oko zaropiało co świadczyło o bardzo dużym niebezpieczeństwie. Lekarzom udało się na szczęście opanować sytuację dzięki najnowocześniejszym dostępnym metodom diagnostycznym, umiejętnościom i lekarstwom.

Leczenie w takich przypadkach musi być celowane - mówi prof. Robert Rejdak, szef lubelskiej Kliniki Okulistyki. Musimy wiedzieć, czy mamy do czynienia z bakterią, pełzakiem, grzybem, czy wirusem. A w przypadku rogówki stan pogarsza się z godziny na godzinę. Złe leczenie np. podanie kropli sterydowych, w przypadku gdy okaże się, że infekcja jest grzybicza powoduje jej spotęgowanie. Rogówka jest bardzo newralgicznym elementem oka. Zbliznowacenie, które powstanie w wyniku infekcji w osi widzenia powoduje nieodwracalne pogorszenie wzroku. Niezahamowana infekcja może doprowadzić do utraty wzroku, w skrajnym przypadku powodować konieczność wykonania przeszczepu rogówki. Może również rozprzestrzenić się na całą gałkę oczną, co może skutkować jej usunięciem - dodaje.

Dlaczego tak się dzieje? Z powodu zakłócenia przepływu tzw. filmu łzowego. Oko radzi sobie bez soczewek z oczyszczaniem, ale soczewka zakłóca ten proces. Między okiem a soczewką, bądź na jej powierzchni tworzą się kolonie drobnoustrojów wytwarzających toksyny, które w naturalny sposób nie są wypłukiwane.

Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zasad higieny soczewek. Powinniśmy przyjąć zasadę, że tak jak wracając do domu zdejmujemy obuwie i zakładamy kapcie, powinniśmy zdejmować soczewki. Nie powinny być noszone dłużej, niż wymaga tego sytuacja - tłumaczy prof. Rejdak.

Bezwzględnie nie wolno w nich wykonywać prac w dużym zakurzeniu, nie wolno się kąpać - ani w basenie, otwartym zbiorniku, czy nawet pod prysznicem. Bezwzględnie soczewki muszą być zdejmowane na czas snu. Bo w tym przypadku oprócz możliwości powstania infekcji możliwe jest również niebezpieczne przesunięcie się, mogące doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia gałki ocznej.