„Rekordowo wysokie ciśnienie atmosferyczne sprawi, że nasz organizm zareaguje próbą podniesienia ciśnienia krwi, żeby wyrównać nacisk z zewnątrz. I to zarówno u osób, które na co dzień mają wysokie ciśnienie, jak i tych, którzy mają niskie. To może prowadzić do bólu głowy, omdleń, a przy problemach układem krążenia, czy gwałtownym rozszerzeniu naczyń nawet zawałem, czy udarem” – ostrzega Lech Kijewski, lekarz rodzinny z Lublina. Warto więc kontrolować ciśnienie i wspomóc się magnezem i witaminą B6.

W przypadku ciśnienia atmosferycznego na nasz organizm działają zwykłe prawa fizyki. Wysokie ciśnienie mocniej naciska na powierzchnię ziemi. Nasz organizm reaguje próbą zrównoważenia nacisku, czyli podnosi ciśnienie wewnątrz. Szybsze tętno, szybsze krążenie krwi, wydzielanie hormonów powodujących rozszerzenie bądź zwężenie naczyń krwionośnych w zależności od potrzeby. Nie ma większego problemu jeśli organizm ma się czas zaadaptować do sytuacji. Przy nagłych wahaniach ciśnienia atmosferycznego organizm również może reagować gwałtownie - mówi Lech Kijewski - lekarz rodzinny. To działa jak układ naczyń połączonych. Niezależnie od przekroju rur, czy rozmiaru pojemników, zawsze będzie dążył do równowagi. Do równomiernego rozprowadzenia cieczy. Czy mamy wysokie ciśnienie na co dzień, czy niskie nie ma to znaczenia.

Lech Kijewski, lekarz rodzinny z Lublina / Krzysztof Kot / RMF FM

Wysokociśnieniowcy są w o tyle lepszej - bezpieczniejszej sytuacji, że przeważnie posiadają lekarstwa, które regulują nadciśnienie. U osób z niskim ciśnieniem może dojść do bardziej radykalnych skoków ciśnienia. Zadziałają mechanizmy obronne, które będą chciały podwyższyć ciśnienie, które na zewnątrz jest wysokie. Jeśli do tego dochodzą problemy z układem krążeniowym może dojść do nagłych skoków ciśnienia, omdlenia - tłumaczy Kijewski.

Pić kawę czy nie pić?

Kawa powoduje wzrost ciśnienia, ale krótkotrwały. Przy wysokim ciśnieniu na zewnątrz może wspomóc nasz organizm. Kawa zadziała i ułatwi funkcjonowanie mechanizmów obronnych organizmu, które będą dążyć do stałego podniesienia ciśnienia krwi, żeby zrównoważyć zewnętrzne. Będą startowały - obrazowo to ujmując - z nieco wyższego poziomu, więc będą miały do wykonania nieco mniejsze zadanie - mówi Kijewski.

Nie zastąpi jednak magnezu i witaminy B6, które w takiej sytuacji są szczególnie wskazane. Działają kojąco na układ nerwowy, ale też powodują regulację ciśnienia krwi. Warto zwiększyć dawkę do 5 sztuk dziennie forte - radzi lekarz rodzinny. Przez kilka dni, do czasu unormowania się ciśnienia atmosferycznego.