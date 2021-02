Depresja – jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania, chcecie się dowiedzieć to z pomocą wychodzi zespół I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjaliści Kliniki przygotowali 12 filmów edukacyjnych, aby zapoznać zainteresowanych z najczęstszymi mitami dotyczącymi tej choroby, przedstawić najważniejsze jej przyczyny i metody terapii oraz zaprezentować sposoby zapobiegania depresji. Filmy przygotował pod kierownictwem prof. Hanny Karakuły-Juchnowicz.

Depresja jest czwartą co do częstości występowania chorobą na świecie, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), będąc równocześnie wiodącą przyczyną niepełnosprawności.

Na zaburzenia nastroju cierpi około 2 milionów Polaków, a każdego dnia 16 mieszkańców naszego kraju odbiera sobie życie.



Doświadczenia ostatniego roku związane z pandemią Covid-19 miały ogromny wpływ na kondycję psychiczną wielu osób w naszym kraju. Szacuje się, iż częstość występowania depresji w okresie pandemii wzrosła na świecie od 2 do 7 razy w porównaniu z danymi z poprzednich lat.