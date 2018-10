„Szczęśliwa 13”, czyli loteria RMF FM już po raz trzeci w Dniu Dziecka zagrała dla najmłodszych pacjentów.. Tym razem, dzięki pieniądzom tych, którzy wzięli udział w zabawie 1 czerwca, udało się zebrać środki na sprzęt dla oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Urządzenia właśnie trafiły do szpitala.

Sprzęt podarowany przez słuchaczy radia RMF FM / Józef Polewka / RMF FM

Dzięki hojności uczestników loterii, udało się zakupić najbardziej potrzebny sprzęt o który prosili lekarze. Na oddział trafiły: 3 pulsoksymetry wraz z dodatkowym wyposażeniem, 6 inhalatorów, mobilny kardiomonitor z osprzętem, lampy do fototerapii, stanowisko do badań holterowskich, spirometr, inkubator, 3 pompy infuzyjne i waga niemowlęca.

Szef placówki podkreśla, że sprzęt systematycznie jest dokupywany, ale zapotrzebowanie na nowe urządzenia cały czas jest. Nigdy nie ma tak, żeby można było mieć wszystko, czego sobie tylko zamarzymy - mówił przed finałem loterii Andrzej Kaczor, dyrektor szpitala, a także szef oddziału pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskiem. Corocznie w miarę możliwości finansowych sprzęt jest dokupywany. Ma jednak również to do siebie, że się starzeje i zużywa, więc to niekończąca się historia - dodaje dyrektor.

Andrzej Kaczor, dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim Józef Polewka, RMF FM



Jak podkreślają lekarze, sprzęt najbardziej jest potrzebny w okresie jesienno-zimowym, kiedy do szpitala trafia dużo dzieci z powodu różnych infekcji. Wtedy często trzeba było przenosić pulsoksymetry czy kardiokomory miedzy salami, co było bardzo uciążliwe. Dodatkowe urządzenia zakupione dzięki pieniądzom zebranym podczas specjalnej edycji "Szczęśliwej 13" rozwiążą ten problem.

Sprzęt został sfinansowany przez słuchaczy radia RMF FM / Krzysztof Kot / RMF FM

To trzecia specjalna edycja "Szczęśliwej 13!" w RMF FM

W ubiegłym roku Loteria RMF grała dla maluchów z Kliniki Alergologii i Mukowiscydozy szpitala Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Dzięki Słuchaczom, którzy wzięli udział w naszej loterii Szczęśliwa 13!, do placówki trafił nowoczesny oscylometr. Dzięki temu mali pacjenci - a jest ich na Podkarpaciu w sumie około 80 - mogą być badani blisko domu, bez konieczności wyjeżdżania do ośrodków oddalonych o dziesiątki, a nawet setki kilometrów.

Z kolei dwa lata temu wsparliśmy Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii Szpitala "Zdroje" w Szczecinie. W placówce wykonuje się nowatorskie operacje u dzieci cierpiących na padaczkę lekooporną.

Za zebrane pieniądze kupiliśmy sprzęt, który ratuje zdrowie i życie maluchów. Do szpitala trafiło urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie określić, w którym miejscu w mózgu dziecka jest obszar wywołujący napady padaczki.