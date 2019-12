Alarmujące dane na temat smogu. Ponad połowa przedszkolaków i uczniów w Polsce jest narażona na regularne zanieczyszczenia powietrza. To wniosek z najnowszych badań Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. "Im bardziej na południe Polski, tym wpływ smogu jest silniejszy" - podkreśla jeden z autorów badania pulmonolog profesor Henryk Mazurek.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Dzieci narażone na smog więcej kaszlą. Jeżeli mają przewlekłe choroby układu oddechowego jak astma, mają więcej zaostrzeń. Infekcje układu oddechowego u tych dzieci przeciągają się, trwają dłużej. Im młodsze dzieci, tym ryzyko jest większe. Im mniejsze drogi oddechowe, tym łatwiej zatrzymują się zanieczyszczenia. Do 8. roku życia zwiększa się liczba pęcherzyków płucnych. Zanieczyszczenia powietrza mogą negatywnie wpływać na ten proces. Zanieczyszczenia mogą kumulować się w organizmie dziecka i dać o sobie znać nawet po wielu latach, w wieku czterdziestu, pięćdziesięciu lat, choćby pod postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - tłumaczy profesor Henryk Mazurek, kierownik Kliniki Pulmonologii i Mukowiscydozy w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.

Specjaliści są zgodni, że u wszystkich dzieci zwiększona ekspozycja na znaczne stężenia zanieczyszczeń wywołuje objawy ze strony układu oddechowego takie jak kaszel, dyskomfort przy oddychaniu i podrażnienie śluzówki. Szacuje się, że zgłaszalność do lekarza z powodu infekcji układu oddechowego w następstwie narażenia na zanieczyszczenia powietrza rośnie o około 15 procent. Z tego powodu mamy do czynienia z 15-procentowym wzrostem zapadalności na zapalenie płuc u dzieci. Na tę chorobę szczególnie podatne są dzieci z astmą - podkreśla ekspert.

Co mogą zrobić rodzice? "Unikajmy otwartego ognia w domu"

W takim razie w jaki sposób rodzice powinni zadbać o układ oddechowy swoich dzieci? Ważne jest monitorowanie stężenia zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz. Nie wychodzić z dzieckiem na spacer, gdy stężenia są szczególnie wysokie. Wybierajmy się na spacery, bo same spacery są zalecane, w okresach, gdy stężenia są stosunkowo małe. W domu nie należy palić żadnego otwartego ognia. Nie palimy papierosów, w miarę możliwości eliminujemy piec, kominek, a nawet świece czy kadzidełka. One też emitują zanieczyszczenia powietrza. To, co unosi się w dymie, to same szkodliwe substancje. Do tego ważna jest zdrowa dieta. Duża zawartość antyoksydantów, czyli mówiąc obrazowo witamin do pewnego momentu neutralizuje efekty narażenia na szkodliwości związane z zanieczyszczeniem powietrza - podkreśla ekspert.