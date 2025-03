W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet rozpoczyna się nowy projekt dla kobiet, które są na początku ciąży. Organizatorzy projektu zapowiadają, że panie będą mogły skorzystać z darmowej i kompleksowej opieki okołoporodowej oraz dodatkowych badań, które pomogą dowiedzieć się, jak substancje chemiczne zwane związkami endokrynnie czynnymi (EDCs) zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego oraz wpływają na przebieg ciąży.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W projekcie można wziąć udział bezpłatnie i dobrowolnie.

Związki endokrynnie czynne (EDCs) to substancje chemiczne, które znajdują się między innymi w tworzywach sztucznych, produktach higieny osobistej, tekstyliach i żywności, które mogą zakłócać pracę układu hormonalnego i prowadzić do wielu chorób

Jest to unikatowy projekt. Współpracują ze sobą między innymi Hiszpania, Belgia i Polska. Projekt zakłada badanie kobiet w ciąży na obecność substancji endokrynnie czynnych, to jest fachowa nazwa mikroplastiku. Będziemy prowadzić w Instytucie ciąże kilkuset pacjentek. Panie będą rekrutowane, a my będziemy budować ich świadomość. Będziemy pobierali do badań próbki krwi i moczu, a po porodzie będziemy oceniali, jaki jest rozwój dziecka w pierwszych miesiącach życia. Będziemy wreszcie zbierali dane dotyczące wpływu mikroplastiku i jego stężenie - tłumaczy profesor Michał Ciebiera z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet.

Do projektu będziemy rekrutować pacjentki w pierwszym trymestrze ciąży, do 11. tygodnia ciąży. Jeśli pacjentka się do nas zgłosi, będziemy prowadzić jej ciążę. Panie, które chcą zgłosić się do programu, mogą skorzystać z adresu mailowego zdrowiaciaza@wizk.pl - dodaje prof. Ciebiera.

Szczegóły na temat projektu można znaleźć tutaj

Na stronach projektu można znaleźć informacje, że badacze z II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet oraz Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP rozpoczynają badania wśród kobiet w ciąży i ich dzieci, by określić ich narażenie na związki endokrynnie czynne. Badania są realizowane w ramach międzynarodowego projektu naukowo-badawczego HYPIEND przez naukowców z 14 zespołów pochodzących z 8 krajów europejskich: Polski, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Szwecji, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Projekt zakłada monitorowanie stanu zdrowia ponad 800 kobiet w ciąży z Polski, Hiszpanii i Belgii, a później ich dzieci przez 18 miesięcy, pod kątem występowania i działania związków EDCs.

Projekt HYPIEND realizowany jest w latach 2024-2028. Wyniki projektu zostaną przedstawione w raporcie końcowym. Pomogą one opracować nowe metody oznaczania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz strategię działań w zakresie zdrowia publicznego, aby minimalizować narażenie najbardziej zagrożonych grup w populacji. Projekt jest finansowany przez program Unii Europejskiej Horyzont Europa w ramach naboru wniosków HORIZON.

Kobiety, które wezmą udział w projekcie HYPIEND będą mogły skorzystać z darmowej, kompleksowej opieki okołoporodowej w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej 6 w Warszawie oraz dodatkowych badań, które pomogą dowiedzieć się, jak substancje chemiczne wpływają na ich układ hormonalny i rozwój ich dziecka. Rozwój ich dzieci będzie dwukrotnie sprawdzany pod kątem neurologicznym do 18. miesiąca życia. Podczas wizyt będą zbierane dane o stylu życia kobiet w ciąży i ich ekspozycji na EDCs.

W projekcie, po raz pierwszy na taką skalę, zmierzymy stężenie EDCs w płynach ustrojowych, czyli krwi, moczu, ale także mleku matki - podaje prof. Michał Ciebiera, dyrektor WIZK, kierownik projektu na Polskę, kierownik II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP. Dzięki tym badaniom mamy okazję lepiej poznać to, w jaki sposób substancje chemiczne zaburzają gospodarkę hormonalną i szkodliwie działają na oś podwzgórze-przysadka mózgowa już w okresie płodowym, a także jak wpływają na rozwój fizyczny i neurologiczny małych dzieci - dodaje.

Według Endocrine Society, ok. 1000 substancji znajdujących się w tworzywach sztucznych, produktach higieny osobistej, tekstyliach, detergentach, żywności i innych ogólnodostępnych produktach może należeć do związków endokrynnie czynnych (EDCs). Badacz dodaje, że wiemy, że związki endokrynnie czynne mogą m.in.: powodować niedoczynność tarczycy, przedwczesne dojrzewanie płciowe, zaburzać płodność, zmniejszać sprawność seksualną, a także przyczyniać się do powstania nowotworów złośliwych.