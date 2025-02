W mózgach zmarłych odkryto nanoplastik w ilości odpowiadającej jednej plastikowej łyżeczce. Tego szokującego odkrycia dokonali badacze z Uniwersytetu Nowy Meksyk w Albuquerque. Eksperci przestrzegają, że mikroplastik wprowadza do naszego organizmu tysiące substancji chemicznych, spośród których część jest niewątpliwe szkodliwa.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Opublikowane przez "Nature Medicine" badania przeprowadzono na początku zeszłego roku. Według jednego z autorów - prof. Matthew Campena z Uniwersytetu Nowy Meksyk w Albuquerque - w badanych mózgach osób zmarłych było od siedmiu do trzydziestu razy

Sekcję zwłok wykonano u zmarłych w wieku 45-50 lat. Według specjalisty ilość nanoplastiku w ich mózgach sięgała 4800 mikrogramów w jednym gramie, czyli 0,48 proc. wagowo, co odpowiada standardowej plastikowej łyżeczce.

Naukowiec: Dziś część ludzkiego mózgu stanowi plastik

Mikroplastik to stałe, nierozpuszczalne w wodzie cząstki plastiku o średnicy pięciu milimetrów lub mniejsze. Cząstki mniejsze niż jeden mikrometr (μm) określa się mianem nanoplastiku.

Mikroplastiku jest coraz więcej! "Jest jak koń trojański"

- stwierdza prof. Matthew Campen. Jego zdaniem oznacza to, żeProfesor przyznaje, że dotychczasowe metody pomiaru nanoplastiku nie są jeszcze precyzyjne, może być go zatem mniej lub nawet więcej, niż wskazują na to przeprowadzone badania.- dodaje.Zdaniem innego naukowca - prof. Phoebe Stapleton z Rutgers University w Piscataway w stanie New Yersey - wykrycie nanoplastiku w mózgu nie oznacza jeszcze, że powoduje on w nim uszkodzenia. Konieczne są badania wykazujące, jak nanocząsteczki mogą wpływać na komórki mózgu i czy są dla niego toksyczne.

Prof. Philip Landrigan z Boston College zwraca uwagę, że coraz więcej jest w naszym otoczeniu różnego rodzaju wyrobów z plastiku i jego mikrocząstek. Połowę całego dotąd wytworzonego plastiku wyprodukowano od 2002 r., a jego produkcja może się jeszcze podwoić do 2040 r. - zaznacza w wypowiedzi dla CNN.



Specjalista ostrzega, że mikroplastik jest jak koń trojański, który wprowadza do naszego organizmu tysiące substancji chemicznych, spośród których część jest niewątpliwe szkodliwa. Z niektórych badań wiemy, że mikroplastik i nanoplastik są szkodliwe, choć daleko nam jeszcze do pełnego poznania tego negatywnego wpływu - twierdzi.