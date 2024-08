Po wakacjach, pełnych słońca i aktywności na świeżym powietrzu, warto poświęcić chwilę na samobadanie skóry. Duża ekspozycja na promieniowanie UV i brak odpowiedniej ochrony to zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów skóry.

Badanie dermatoskopem wykonuje lekarz dermatolog / Shutterstock

Regularne samobadanie pozwala na wczesne wykrycie niepokojących zmian, takich jak nowe lub zmieniające się znamiona, plamy czy guzki. Dlatego tak ważne jest, aby po powrocie z wakacji dokładnie obejrzeć swoją skórę i w razie potrzeby skonsultować się z dermatologiem.

Jakie znamiona powinny nas zaniepokoić?

Według ekspertów, należy zwracać szczególną uwagę na wszystkie znamiona, które cechuje:

asymetria,

nieregularne, poszarpane granice,

posiadają więcej niż jeden kolor,

ich średnica uległa powiększeniu (szczególnie, gdy przekroczyła 6 mm).





Pojawienie się zmiany w obrębie znamienia, np. wypukłości, zmiany kształtu, czy wystąpienie stanu zapalnego w jego okolicy powinny stanowić sygnał, że koniecznie trzeba je przebadać w gabinecie dermatologa. Ma on sprzęt (taki jak wideodermatoskop) i wiedzę pomagającą w pełnej diagnozie znamion, zaburzeń pigmentacyjnych i innych niepokojących zmian skórnych. U zdrowej osoby takie badanie powinno wykonywać się raz do roku - podkreśla dermatolog Kamila Białek-Galas.

Wyglądał jak zwykły pryszcz. Kobieta usłyszała diagnozę: To rak

Ku przestrodze, warto przytoczyć przypadek mieszkanki Nowego Jorku Gibson Miller, która chorowała na raka skóry. A wszystko zaczęło się od znamienia przypominającego niepozornego pryszcza.

Plamka pojawiła się tuż pod jej lewym okiem i nie znikała przez rok. Wtedy kobiety postanowiła udać się do lekarza.

Biopsja plamy na jej twarzy wykazała, że ma raka podstawnokomórkowego w stadium 1. Musiała zachować szczególną ostrożność, ponieważ rak skóry znajdował się blisko oka. Przeszła udaną operację usunięcia zmiany nowotworowej.

Dziś mieszkanka Nowego Jorku chce szerzyć świadomość na temat tego, jak i dlaczego ludzie powinni dbać o swoją skórę. Moje hasło brzmi: krem z filtrem jest seksowny. Każdy musi go używać, bez względu na to, co robi na słońcu - apeluje.

Miller podkreśliła również, jak ważne jest dokładne zbadanie skóry całego ciała pod kątem ewentualnych zmian nowotworowych. Ponieważ jestem teraz w grupie ryzyka, badam się dwa razy w roku (...) Każdy powinien raz w roku przejść pełne badanie skóry ciała - podkreśliła.