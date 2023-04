KIEDY DOCHODZI DO SŁABEGO KRĄŻENIA?



Słabe krążenie występuje, gdy naczynia krwionośne w nogach stają się twarde lub wąskie. W rezultacie przepływ krwi do stóp i nóg zostaje zmniejszony, co zatrzymuje niezbędne składniki odżywcze i tlen docierający do tkanek miękkich.



Słabe krążenie może również wystąpić, gdy produkty przemiany materii gromadzą się w tkankach miękkich.



Przestrzeganie zdrowej diety, regularne ćwiczenia i rzucenie palenia mogą zmniejszyć ryzyko złego krążenia, podobnie jak obniżenie ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.