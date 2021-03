Wzmożony stres, lęk i napięcie, to najczęstsze problemy z jakimi zmagają się dzieci i młodzież w czasach zdalnej edukacji - mówi RMF FM psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Kolejne obostrzenia i przeciągająca się zdalna edukacja pogłębiają problemy wśród najmłodszych - ostrzega specjalistka na kilka dni przed wprowadzaniem nauki na odległość w całym kraju.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Reporter RMF FM Grzegorz Kwolek pytał o to jakie problemy mają dzieci i usłyszał przede wszystkim, że zdalnej edukacji nie udało się oswoić. Część problemów, na przykład z brakiem dostępem do internetu czy do komputera, udało się usunąć, ale pozostały inne, przede wszystkim te związane z brakiem kontaktu. Młodzi ludzie mówią o samotności, że trudno im skontaktować się z kolegami, znajomymi i rówieśnikami. Mówią, że brakuje im tego kontaktu i że tęsknią do szkoły - mówi Paulina Dąbrowska, rozmawiająca na co dzień z osobami dzwoniącymi na infolinię 116 111.

Najczęściej dzwonią uczniowie w wieku 13-15 lat i starsi, ale często odzywają się też dzieci młodsze - 10-11-letnie. Mówią o podobnych problemach. O kontaktach rówieśniczych, o problemach ze szkołą i o swoim samopoczuciu. Bo to się wszystko łączy. Jeżeli ktoś się gorzej czuje, to trudniej mu się uczyć - ostrzega psycholog i dodaje, że ostatnio widzi nowe sygnały problemów. To uczniowie zaniepokojeni egzaminami końcowymi - ósmoklasisty i maturalnym.

Rodzice i opiekunowie powinni zwrócić uwagę na wszystkie zmiany w zachowaniu dziecka.

Cytat To może być robienie sobie krzywdy, ale zaczyna się na ogół od zmęczenia, wycofania. Dziecko dużo czasu spędza w domu i nie ma na nic siły. To sygnały, że dziecko się czymś zmaga mówi Paulina Dąbrowska i zachęca do wsparcia, rozmowy z dzieckiem.

Ale często jest tak, że dziecko nie chce mówić rodzicom z czym się zmaga, co przeżywa - dodaje psycholog i zachęca wtedy do kontaktu ze specjalistą.

Można wtedy skorzystać z bezpłatnej porady ponad numerem 800 100 100 (poniedziałek - piątek, od 12 do 15). Z numeru mogą też korzystać opiekunowie i nauczyciele.