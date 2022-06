Wykorzystując badania genetyczne, naukowcy z australijskiego University of Queensland wykazali, że codzienne picie kawy w umiarkowanych ilościach nie zwiększa ryzyka poronienia, urodzenia martwego dziecka ani przedwczesnego porodu. O wynikach badań czytamy w „International Journal of Epidemiology”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Obecne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że kobiety w ciąży powinny spożywać mniej niż 300 mg kofeiny, czyli od dwóch do trzech filiżanek dziennie" - powiedziała dr Gunn - Helen Moen. "Ale opiera się to na badaniach obserwacyjnych, w których trudno oddzielić picie kawy od innych czynników ryzyka, takich jak palenie, alkohol lub zła dieta".

Dlatego właśnie autorzy chcieli sprawdzić, czy sama kawa naprawdę zwiększa ryzyko niekorzystnych wyników ciąży.

Dr Daniel Hwang wskazał, że określony zestaw wariantów genetycznych wpływa na ilość wypijanej kawy. "Wykazaliśmy, że te warianty genetyczne wpływają nie tylko na spożycie kawy w populacji ogólnej, ale także u kobiet w ciąży" - powiedział.

Naukowcy zastosowali klasyczną metodę (randomizacja Mendla), która polega na badaniu wpływu wariantów genetycznych stwierdzanych w populacji na wystąpienie określonego efektu. Badanie wariantów genetycznych pozwala na uniknięcie czynników zakłócających i błędów związanych z prowadzeniem badań obserwacyjnych.

Autorzy wykorzystali osiem wariantów genetycznych, które pozwalały przewidywać zachowanie kobiet dotyczące picia kawy w czasie ciąży i zbadali, czy warianty te są również powiązane z wynikami porodu.

"Ponieważ nie możemy poprosić kobiet o wypicie przepisanych ilości kawy podczas ciąży, wykorzystaliśmy analizy genetyczne, aby naśladować randomizowane badanie kontrolne" - wyjaśnił dr Hwang.

Analiza genetyczna wykazała, że u kobiet, które piły kawę, nie było większego ryzyka poronienia, urodzenia martwego dziecka lub przedwczesnego porodu.

"Jeśli chodzi o dietę w czasie ciąży, kobietom często zaleca się ograniczenie pewnych rzeczy, ale to badanie pokazuje, że nadal mogą cieszyć się kawą, nie martwiąc się o zwiększenie ryzyka" - powiedział dr Hwang.

Naukowcy podkreślają, że badanie dotyczyło tylko niektórych niekorzystnych wyników ciąży i możliwe jest, że spożywanie kofeiny może wpłynąć na inne ważne aspekty rozwoju płodu.

"Z tego powodu nie zalecamy dużego spożycia podczas ciąży, ale niskie lub umiarkowane" - zaznaczyła dr Moen.

W badaniu (DOI 10.1093/ije/dyac121) wykorzystano dane genetyczne z konsorcjum Coffee and Caffeine Genetics Consortium, brytyjskiego BioBanku, Avon Longitudinal Study of Parents and Children oraz 23andMe.