O ogromnym zaskoczeniu mogą mówić rodzice dzieci, które niedawno przyszły na świat w Pretorii (RPA). Podczas porodu okazało się bowiem, że to... dziesięcioraczki! Miesiąc wcześniej szczęśliwa 37-latka wzięła udział w ciążowej sesji zdjęciowej, z dumą prezentując swój gigantyczny brzuch.

Życie jest pełne zaskoczeń - przekonała się o tym pewna kobieta, która niedawno w Republice Południowej Afryki urodziła... dziesięcioraczki! Gosiame Thamara Sithole wprawdzie spodziewała się sporej gromadki pociech, jednak początkowo lekarze mówili o sześciu, a następnie o ośmiu dzieciach. To, co wydarzyło się podczas porodu, było nie lada niespodzianką dla wszystkich. 37-latka została bowiem mamą siedmiu chłopców oraz trzech dziewczynek!

W rozmowie dla portalu Pretoria News, 37-letnia mama przyznała, iż nie spodziewała się aż takiego zaskoczenia, a narodziny jej dzieci określiła mianem cudu.

Dzieci przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie na początku 7. miesiąca ciąży.

Kolejny rekord!

Wiele wskazuje również na to, że przyjście na świat dziesięcioraczków może trafić do Księgi Rekordów Guinnessa! Wszystko zależy od pozytywnego wyniku weryfikacji dokonanej przez przedstawicieli konkursu. Wcześniejszy rekord należał do kobiety z Mali, która zaledwie miesiąc wcześniej urodziła dziewięcioro dzieci.

W sieci znalazły się również zdjęcia ukazujące mamę dziesięcioraczków w zaawansowanej ciąży. Fotografie zostały wykonane na miesiąc przed porodem, a szczęśliwa Gosiame z dumą prezentuje na nich swoje ciążowe krągłości.

Jak podają zagraniczne media, małżeństwo, które doczekało się dziesięcioraczków, już wcześniej mogło się sprawdzić w roli rodziców - para wychowuje bowiem kilkuletnie bliźniaki.



Autor: Sabina Obajtek, www.rmfmaxxx.pl