Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych odliczają dni. Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. To spore obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jak wspólnie przez to przejść? "W tym czasie przede wszystkim unikajmy w domu napięć (...) Można też zwolnić dzieci z części domowych obowiązków, by mogły poświęcić się tylko i wyłącznie teraz nauce i egzaminowi - mówi dr Elżbieta Piątek ze Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. "Ważne jest też to, by stres rodzica nie udzielał się dziecku, gdyż ono jest już wystarczająco obciążone w tym czasie" - dodaje ekspertka w rozmowie z dziennikarką RMF24 Renatą Gaweł.

psycholog Elżbieta Piątek - rozmowa 1 Marcin Czarnobilski / twojezdrowie.rmf24.pl / rmf24.pl

Renata Gaweł, RMF24: Porozmawiajmy o stresie, który będzie towarzyszył z pewnością uczniom ostatnich klas podstawówek, przed którymi taki pierwszy ważny egzamin w życiu, czyli egzamin ósmoklasisty. Jak przejść przez ten stres wspólnie z rodziną? Co powinni zrobić rodzice, żeby zmniejszyć ten stres i panujące napięcie w domu.

Dr Elżbieta Piątek, psycholog: To bardzo ważne, żeby w tym najbliższym czasie rodzice otoczyli opieką swoje dzieci. Polecam, żeby podejmować z nimi rozmowę na temat obaw, które dzieciom towarzyszą. Porozmawiać jakie może być źródło tego stresu, z czego on wynika. Czy związany jest z obawami o wybór szkoły, o to jak pójdzie na samym egzaminie, jak będzie przebiegał ten egzamin, czy może wynikać z jakiegoś porównywania się z innymi uczniami, ale także warto zaopiekować się uczniami w takiej rozmowie wspierającej, powiedzieć dzieciom, że jest się z nich dumnym, że wierzy się mocno w ich powodzenie i że bez względu na to jak ten egzamin się potoczy - rodzina gwarantuje wsparcie opiekę i będzie dumna z dziecka.

Tym egzaminem stresują też sami rodzice - nawet czasami bardziej niż dzieci. Jak zatem pokonać własny stres, żeby nie obciążać dodatkowo własnego dziecka swoimi emocjami?

Ja myślę, że ten stres rodziców w tej sytuacji jest czymś zupełnie naturalnym. Co więcej, on wynika z troski o dobro dziecka, więc trudno jest się mu dziwić. To jest bardzo ważne, żeby ten stres rodzica nie udzielał się dziecku, bo ono jest wystarczająco obciążone w tym czasie. Dlatego proponuję, aby sięgać po takie rozwiązania, które już były do tej pory sprawdzone i dorośli wiedzą, czy to jest kwestia takiego relaksu na spotkaniu z kimś znajomym czy telefon do osoby znajomej, której dziecko też zdaje egzamin - chyba, że taka osoba jest bardziej zestresowana, wówczas to nie jest dobre rozwiązanie. Albo jakaś inna jeszcze forma relaksu. Najważniejsze, żeby rodzice też pozwolili sobie na to, że w tym czasie oni także są ważni i by pomagać - sami muszą o siebie zadbać. Czyli dziecko jest ważne, ale każdy rodzic w tym momencie również - bo jeszcze będzie potrzebny.

Co zrobić w takiej sytuacji - jest w pierwszy dzień egzaminu. Dziecko wraca po skończonym teście i mówi: Mamo tato - nie poszło mi, jestem załamany, jestem załamana. Jak dziecko pocieszyć? Jak go wesprzeć? Co mu powiedzieć wtedy?

Po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w sytuacji stresowej mamy tendencję do tego, by wypatrywać pewnych porażek, żeby uprawiać takie czarnowidztwo. Dlatego w pierwszej kolejności zalecałbym porozmawiać o faktach - czyli co martwi dziecko, co rzeczywiście się zdarzyło i czy to może mieć realny wpływ na wynik egzaminu. Odwrócić jego uwagę w stronę tego, co poszło dobrze i zwrócić uwagę na to ile z siebie dało, które właśnie zadania powiodły się. My mamy taką tendencję, gdy jesteśmy w obniżonym nastroju, jesteśmy zestresowani - do tego, aby z większą łatwością wynajdywać właśnie te przykłady niepowodzeń, porażek. Natomiast jeżeli byłaby sytuacja takiego realnego jakiegoś niepowodzenia to tym bardziej w tym momencie rodzina tutaj powinna otoczyć dziecko wsparciem i pogratulować momentu, do którego dziecko dotarło, gdyż w końcu kończy już ważny, kolejny etap edukacyjny i zagwarantować właśnie taką opiekę i wsparcie.

psycholog Elżbieta Piątek - rozmowa 2 Marcin Czarnobilski / twojezdrowie.rmf24.pl / rmf24.pl

Na zakończenie chciałam spytać, czy w tym ostatnim dniu przed egzaminem - dziecko powinno się uczyć do końca czy raczej skupić się na jakiś relaksie, np. wspólna wycieczka po mieście, a może wyjście na lody albo do kina. Co powinno się zrobić w tym ostatnim dniu przed egzaminem? Jak spędzić czas wspólnie?

Są różne tutaj szkoły. Ja myślę, że dziecko, które zdawało już tyle razy różne sprawdziany egzaminy próbne, ma wypracowany pewien swój taki rytuał - co się sprawdza a co nie sprawdza w tym czasie. Proponowałbym może nie uczyć się nowego materiału, ale wykorzystać ten czas na powtórkę, na usystematyzowanie, skoncentrowanie się na takich podstawowych pojęciach i terminach. I to jest rzeczywiście prawda, że niezwykle ważny jest czas na odpoczynek, bo nawet w sytuacji gdyby jakiejś części materiału nie udało się opanować to kiedy się ma jasny umysł, wypoczęty - łatwiej można znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji - lepiej się wtedy koncentrujemy. A więc na tyle na ile to jest możliwe przed takim wydarzeniem, warto zadbać właśnie o taki odpoczynek. Dodatkowo, można ten czas jeszcze poświęcić na przygotowanie się stricte organizacyjne - czyli zaplanowanie następnego dnia, przygotowanie stroju czy jakichś materiałów.

Bardzo dziękuję za rozmowę. A my życzymy ósmoklasistom powodzenia.

Tak. Trzymamy kciuki!