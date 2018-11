Z tego, że problemy z nadwagą mogą pogarszać nam nastrój i samopoczucie, doskonale zdajemy sobie sprawę. Naukowcy od dawna wiedzą też, że nadwadze i otyłości często towarzyszy depresja, do tej pory nie było jednak jasne, jaka jest między jednym a drugim zależność, czy otyłość wywołuje depresję, czy raczej depresja przyczynia się do zmian trybu życia, które sprawiają że wpadamy w otyłość. Najnowsze wyniki badań, opublikowane na łamach czasopisma "International Journal of Epidemiology" przez naukowców z University of Exeter i University of South Australia wskazują, że to otyłość przyczynia się do depresji, nawet jeśli nie towarzyszą jej żadne fizyczne objawy kłopotów ze zdrowiem.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

