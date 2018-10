Glejak, podobnie jak inne guzy mózgu, nie powoduje charakterystycznych objawów. Rozwijając się, uszkadza komórki obszarów odpowiedzialnych za konkretne aktywności. Może to doprowadzić na przykład do niespodziewanych zmian zachowania - tłumaczą specjaliści. "Zdarza się, że człowiek dotychczas kulturalny zacznie zachowywać się w sposób uznany przez nas za niestosowny. Może być ordynarny, może nie okazywać współczucia, nie reagować na sytuacje, które wcześniej na pewno by go poruszyły. Może też stać się ospały, zobojętniały albo pobudzony, wybuchowy i nadpobudliwy" - podkreśla prof. Tomasz Trojanowski, konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

