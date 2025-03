Zachorowalność na raka jelita grubego w tym roku może wzrosnąć w naszym kraju do prawie 25 tys. - alarmują eksperci. Co więcej, częściej chorują młodzi ludzie. Marzec jest miesiącem świadomości raka jelita grubego.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Cytat Aż ponad połowa przypadków raka jelita grubego wykrywana jest zbyt późno prof. Grażyna Rydzewska, gastroenterolog

Rak jelita grubego jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, który. Jedyną metodą wczesnego jego wykrycia jest łatwe do wykonania badanie na krew utajoną w stolcu FIT oraz kolonoskopia. Specjaliści przypominają, że wczesne wykrycia choroby gwarantuje skuteczne leczenie.

Jest trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn (po raku płuca oraz prostaty) oraz drugim u kobiet (po raku piersi).

Z danych przedstawionych na spotkaniu z dziennikarzami przez prof. Grażynę Rydzewską, kierownika Kliniki Gastroenterologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, wynika, że w tym roku na raka jelita grubego zachoruje 24,6 tys. Polaków. To o prawie 9 tys. przypadków więcej niż w 2010 roku.

"Można być młodym i mieć raka jelita grubego"

Niepokojące jest, że zwiększa się występowanie tego nowotworu u ludzi młodszych. Wykazują to statystyki w wieku krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych.- zaznaczyła prof. Rydzewska.

Według danych przedstawionych przez specjalistkę, w USA ryzyko raka jelita grubego w pokoleniu lat 90. XX w. zwiększyło się dwukrotnie, a raka odbytnicy - aż czterokrotnie.

U fotografki Lindsey Jayn zdiagnozowano raka jelita grubego, gdy miała zaledwie 39 lat. Teraz w swoich mediach społecznościowych dzieli się ostrzegawczymi sygnałami, które zignorowała, w nadziei, że przekona to innych do większej czujności.

Jeśli masz nieustanne biegunki i nawracające zaparcia, idź na kolonoskopię (...) jeśli kiedykolwiek zauważysz krew w stolcu, idź do lekarza, idź do szpitala - zachęca w jednym z nagrań w sieci. Można być młodym i mieć raka jelita grubego - mówi Jayn w rozmowie z New York Post.

Przypomniała, że "diagnoza raka nie jest wyrokiem śmierci", nawet jeśli choroba jest w zaawansowanym stadium, ale "trzeba się dowiedzieć, trzeba się zbadać".

Objawy raka jelita grubego

Najczęstsze objawy u pacjentów z rakiem jelita grubego to:



bóle brzucha,

zmiana rytmu wypróżnień,

krew w stolcu,

ogólne osłabienie,

niedokrwistość bez innych objawów ze strony przewodu pokarmowego,

utrata masy ciała.





Co zwiększa ryzyko raka jelita grubego?

Zwiększone ryzyko rozwoju raka jelita grubego wiąże się przede wszystkim z: